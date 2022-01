Maite Perroni regresa a las pantallas en la serie Triada

Durante el evento ¡Qué frama!, la actriz anunció su papel protagónico en esta serie.

Maite Perroni protagonizará la nueva serie Triada. Foto: Instagram

Maite Perroni participará como protagonista en la serie de Netflix Triada. La actriz mexicana estuvo contenta durante la producción Qué drama: novelas con N de Netflix, un proyecto con el objetivo de mejorar este género bajo la frase “novelón mata prejuicios”. “Estoy feliz porque por fin puedo compartir un anuncio exclusivo. La creadora de Oscuro deseo, Leticia López Margalli, y yo estamos creando un nuevo proyecto que me tiene emocionada, nerviosa, feliz”, dijo la actriz y cantante a través de un video emitido por la conocida plataforma. Maite Perroni anuncia la nueva producción "Triada" en Netflix. Foto. Instagram No se dieron muchos detalles acerca de la nueva serie; sin embargo, se anunció que la producción dirigida por Leticia López Margalli, creadora de Oscuro deseo, va a contener drama y misterio. Asimismo, mencionaron a través de este boletín que se centrarán en el pasado de los personajes y los secretos en sus vidas. PUEDE VER: Maite Perroni luce enamorada en sus redes al oficializar su relación con el productor Andrés Tovar Maite Perroni y Catherine Siachoque en la telenovela Oscuro deseo Oscuro deseo es una producción creada por Netflix, la cual se ha convertido en una de las más famosas estos últimos años. Las actrices Catherine Siachoque y Maite Perroni participan en este proyecto, y con el tiempo han demostrado ser grandes profesionales en la actuación. A pocos días del estreno de la segunda temporada, Catherine Siachoque hizo declaraciones para Mezcal TV acerca del proceso de filmacion y detalló un acontecimiento que probablemente la unirá con Maite Perroni para siempre. PUEDE VER: ¡Qué drama! de Netflix: fechas de estreno de las nuevas novelas en el streaming La actriz colombiana mencionó que el inicio de la grabación coincidió con el cumpleaños de su hermano menor Juan Jacobo, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida dentro de su apartamento en Bogotá en abril del 2019. “¡Divina, divina!, es un amor. Hicimos ‘clic’ de entrada. Hicimos muchas escenas juntas, pero creo que una de las cosas más lindas fue que el primer día de ensayos me tocaba con ella y justo coincidió el primer día con el día del cumpleaños de mi hermano, de mi hermano… mi hermano que se murió”, dijo la actriz, conmovida por este suceso. Catherine Siachoque revela el tierno momento que vivió junto a Maite Perroni. Foto: Instagram. “Y yo ese día estaba supersensible y había estado llorando, y algo dijo Maite y como que nos miramos, y ella también estaba… y como que las dos así, y hubo como un gran abrazo, de esos abrazos sinceros del alma, de estar las dos, no sé. Ella se conectó tanto conmigo y con mi tristeza…”, agregó. “Y abrazadas así, llorando, y vino la directora y estábamos las tres así. Fue tan lindo que yo creo que de ahí en adelante todo fue ya ganancia”, aseguró. PUEDE VER: Maite Perroni publica atrevidas fotos con Andrés Tovar: “Mi cuerpo, mi vida” Con estas palabras, la actriz demostró el cariño que le tiene a Maite Perroni y el gusto que le dio trabajar con ella durante la serie. El estreno de la segunda temporada de Oscuro deseo será el próximo 2 de febrero, y estará disponible en Netflix. El estreno de la serie Oscuro deo será el próximo 2 de febrero en la plataforma Netflix. Foto: Instagram.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa