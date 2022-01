Magaly Medina muestra con orgullo lo emocionado que está su esposo por ir al Colombia vs. Perú

Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al contar que viajó a Barranquilla para asistir al estadio y ver el partido Colombia vs. Perú, a pesar de que, en muchas ocasiones, dejó claro lo poco que le interesa el fútbol peruano; sin embargo, detalló que su asistencia a dicho compromiso fue para acompañar a su esposo que era fanático y le había pedido ese esfuerzo a cambio de un viaje de ensueño a Europa.

Horas antes del enfrentamiento deportivo, la conductora de Magaly TV, la firme aseguró que cambió de opinión y no irá debido a que: “Muchos se están preguntando si realmente voy a ir al partido de fútbol. Los que me conocen, ya saben. No, no voy a ir porque faltaban entradas y he cedido la mía a uno de los amigos del grupo porque este es un grupo muy grande y realmente faltaron entradas. Ustedes saben que yo no soy fanática y prefiero irme de compras a ver un partido de fútbol. Así soy yo. Esa es mi manera de pensar y mi esposo, finalmente, hoy lo ha entendido”.

Eso no quita que Magaly Medina haya mostrado orgullosa una foto de su pareja Alfredo Zambrano saliendo del hotel en el que están hospedados con su polo de la selección para ir a darle ánimos a la blanquirroja. La leyenda que acompaña dicha fotografía asegura: “Mi esposo contando los minutos para ir al estadio a alentar a la selección”.

Magaly Medina promete hablar de Habacilar en su regreso a la televisión

La conductora Magaly Medina, quien se encuentra en tierras cafeteras, abrió un casillero de preguntas a sus seguidores de Instagram para que le puedan consultar lo que gusten y no faltaron pesquisas sobre su opinión al respecto del regreso de Habacilar.

Magaly Medina regresará a la conducción de su programa este 31 de enero. Foto: Instagram

Es así que no dijo ninguna opinión y señaló: “Estoy de vacaciones aún. El lunes 31 prometo harto raje”. Con ello, invitó a todos sus seguidores para sintonizar la nueva temporada de Magaly TV, la firme desde este lunes 31 de enero por ATV.

Entre su entorno cercano que viajó a tierras cafeteras estaba la cantante María Pía Copello. Finalmente, la presentadora cambió de parecer y contó que no asistirá debido a que uno de sus amigos no tenía entrada y prefirió regalar su pase.