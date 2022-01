Leonard León no se arrepiente de haber minimizado a Karla Tarazona por no concluir el colegio

Entre dimes y diretes, la gresca entre Leonard León y Karla Tarazona continúa. Fue el último 27 de enero que el cumbiambero volvió a arremeter contra la madre de sus hijos, utilizando sus redes sociales para referirse a ella de manera despectiva al recalcar que no había finalizado sus estudios secundarios y usaba la imagen de él para “figurar”.

Dichas palabras fueron duramente criticadas por personas de escasos recursos del país que, del mismo modo, no han podido culminar el colegio; sin embargo, no merecen ser discriminadas debido a su carencia de oportunidades.

Leonard León no se mostró arrepentido de las palabras ofensivas que lanzó hacia Karla Tarazona

Al respecto, el artista concedió una entrevista exclusiva a La República, en la que fue consultado por el argumento que utilizó en contra de Karla Tarazona para ofenderla y minimizarla.

“En primer lugar, ese mensaje fue directo a ella, porque conozco personas que no tienen estudios totalmente terminados, pero este fue hacia ella”, dijo en un inicio el cantante.

“¿Por qué no podría decir algo en contra de ella si ella me ha dicho tantas cosas estos años? Porque solamente digo una cosa se me critica, pero ella por ser mujer sí tiene el derecho de despotricar en mi contra y perturbar mi tranquilidad”, agregó el cumbiambero.

Por otro lado, señaló que no permitirá que se siga hablando mal de su persona. “Acá las cosas se deben tomar por la balanza”, puntualizó.

Karla Tarazona evidencia que el móvil que Leonard León les entregó a sus hijos estaba en pésimas condiciones

La conductora de D’Mañana publicó una serie de estados en su perfil oficial de Instagram para manifestar su desazón respecto de la situación legal que mantiene con Leonard León. No obstante, uno de los detalles que llamó la atención fue que acusó a su exesposo de haber regalado un teléfono celular en pésimo estado a sus hijos.