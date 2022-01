Lana Condor, actriz de A todos los chicos de los que me enamoré, se comprometió con su novio

La actriz de la exitosa trilogía de Netflix Lana Condor tiene una relación de más de 6 años con el músico Anthony de la Torre.

Lana Condor y su novio se conocieron en 2015. Foto: Netflix/Instagram

¡Suenan las campanas! La actriz Lana Condor anunció en su perfil oficial de Instagram que está comprometida. La estrella de Netflix le dijo que sí al músico Anthony de la Torre, con quien tiene una relación desde hace más de seis años. Lana saltó a la fama internacional cuando protagonizó la trilogía de películas A todos los chicos de los que me enamoré. Su increíble trabajo en la pantalla como Lara Jean provocó que muchos fanáticos la admiraran y creyeran que tenía una relación amorosa con su coestrella Noah Centineo, quien encarnó a Peter Kavinsky. Lana Cóndor y Noah Centineo hablan sobre la experiencia de trabajar juntos. Foto: Instagram Lana Condor dijo que sí La actriz de Deadly class recurrió a su perfil oficial de Instagram para dar la noticia. Publicó una serie de fotografías que anunciaron su compromiso, en ellas incluso figuraron sus perros. También subió un video y escribió un conmovedor texto dedicado a su novio. “Decir sí fue la decisión más fácil que he tomado”, se lee al inicio de la publicación. “Me considero la mujer viva más afortunada de existir en tu presencia. Aparte de mi padre, sin duda, eres el hombre más grande del mundo”, le dijo emotivamente a su pareja. Lana Condor anunció su compromiso en redes sociales el 28 de enero de 2022. Foto: Instagram/Lana Condor El anillo fue diseñado por el novio junto con la joyería Paris Jewelers, de Canadá. Trabajó de la mano de una artista vietnamita, un detalle importante pues Lana y su hermano fueron adoptados de Vietnam. “El hecho de que supiera lo importante que era para mí que colaborara con una empresa vietnamita para ayudar a diseñar mi anillo es un testimonio de lo verdaderamente atento que es siempre”. “No puedo esperar para ser tu esposa, cariño. Te amo un millón de veces”, escribió también la actriz. Compartió un video donde no pudo contener las lágrimas de emoción tras comprometerse. La relación de Lana Condor y Anthony de la Torre Condor y De la Torre se conocieron en un evento para nominados a los premios Emmy, en 2015. Anthony se presentó y le dijo que quería hacer una amiga. La actriz describe el momento como sacado de una canción de Taylor Swift. Lana Condor y su novio adoptaron a dos perros, Emmy y Timmy. Foto: Instagram/Lana Condor

