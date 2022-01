La casa de los famosos: Alicia Machado pudo cumplir su sueño con el premio del reality

Alicia Machado está más feliz que nunca. La ex reina de belleza está gozando plenamente tras salir de La casa de los famosos. Luego de ganar el reality de Telemundo, se llevó 200.000 dólares a casa. Meses después, reveló en qué gastó su nueva fortuna.

Machado ganó el reality de famosos con 40 586 129 votos el 15 de noviembre de 2021. La también influencer regresó a Miami luego de su victoria. En casa, celebró su triunfo junto con su madre y su menor hija.

El premio de Alicia Machado

En entrevista con el noticiero Al rojo vivo, con el periodista Rodner Figueroa, Mechado se sinceró y respondió en qué invirtió su nueva fortuna. La ex reina de belleza siempre lo tuvo claro: de ganar el reality de Telemundo le haría un regalo increíble a su madre.

“Me siento bendecida, ella está muy feliz. Pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica; mi mamá es algo maravilloso. No sería quien soy si no fuera por ella. Ella está feliz. Pronto va a regresar. No conoce todavía su casa. Gracias a ella gané este programa, si no me hubiera cuidado a Dinorah” , declaró Alicia.

La exmodelo le compró a su madre un lujoso inmueble con una excelente vista. En la entrevista contó que Dinorah aún no visita el departamento. Además, bromeó con que se compró varios zapatos exclusivos.