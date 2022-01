Korina Rivadeneira tras participar en película peruana: “Lo que me gusta hacer es actuar”

La modelo Korina Rivadeneira, quien actualmente es parte del programa Esto es Habacilar, reveló estar feliz con su participación en una película peruana que lleva por nombre ¿Quién dijo detox? En entrevista con +Espectáculos, la modelo contó detalles de lo que será su papel en la nueva producción de Tondero.

“He estado con actrices súper buenas y eso es lo que más me alegra porque he podido aprender de cada una. ‘Camucha’ (su personaje) le hace la vida imposible a más de una, es la mala de la historia. Ella entra para hacerle la vida cuadritos a las protagonistas”, reveló.

En esa misma línea, la chica reality precisó que esta ha sido la mejor oportunidad que ha recibido para demostrar su talento en lo que más ama. “Recontra feliz, de verdad no podría haber una mejor oportunidad para demostrar mi talento y lo que me gusta hacer que es actuar. ¿Qué dijo detox? es una película muy divertida, de humor, con un elenco espectacular”.

Korina recuerda su paso por Habacilar

Días antes de que se estrenara Esto es Habacilar, Korina Rivadeneira recordó cuando fue parte de Habacilar a sus cortos 20 años y participaba de divertidos sketchs y coreografías. Además, contó que se hizo amiga de Melissa Loza y Thalía Estabridis. “Linda (experiencia) con las chicas que estaban en ese momento, aprendí muchísimo, porque no sabía bailar nada. Fue mi primer trabajo en la TV”.

Korina Rivadeneira planea trabajar en el extranjero

Su mayor sueño es internacionalizarse como actriz y asegura que ya ha tocado el tema con su esposo Mario Hart e, incluso, Korina Rivadeneira mencionó que ya está armando su documentación para viajar al extranjero. “Estoy tramitando documentación para trabajar fuera (...) Él (Mario Hart) me apoya y me preguntó: ‘¿cómo hacemos?’, pero siempre hay posibilidades porque yo no puedo dejar mis sueños de lado”.