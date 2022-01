Karla Tarazona explicó las medidas de protección de Andrea San Martín contra Juan Víctor Sánchez

Karla Tarazona comentó las medidas de protección que habría dispuesto el Poder Judicial a favor de Andrea San Martín, quien denunció por maltrato psicológico al padre de su última hija en el programa que conduce D’mañana junto a sus compañeros Kurt Villavicencio y Adriana Quevedo.

El popular ‘Metiche’ presentó el tema diciendo: “Esta medida salió este lunes 24 de enero a raíz de las declaraciones que ha estado dando Juan Víctor en el programa de Andrea Llosa, de Rodrigo González y él también se ha quejado de que ya no va a ver a su hija en casa porque se siente incómodo y solo va a verla a las clases de natación”.

Ante eso, Karla Tarazona aseguró: “Exacto y para que salgan estas medidas de protección es porque ella ha tenido que denunciarlo por maltrato psicológico en el Centro de Emergencia Mujer. Para que a ti te acepten estas pruebas de protección, primero pasas un psicólogo, él evalúa si hay un daño psicológico, pasa al CEM, toma tu caso y luego lo envían al Poder Judicial”.

Como se recuerda, desde hace años, la conductora viene lidiando legalmente con el padre de sus dos hijos, quien no cumple con su responsabilidad económica.

En una entrevista con el diario La República, el cantante Leonard León respondió fuerte y claro a las acusaciones de la madre de sus hijos, Karla Tarazona, y aprovechó en referirse a su actual esposo, Rafael Fernández.

El artista afirmó: “Yo no lo conozco. No hablo de personas que no conozco porque no existen en mi vida”. Esto, debido a que el empresario le envió el siguiente mensaje: “Sin tanto libro, logró lo que otros no”, en defensa de su pareja.

La pelea no tiene cuándo acabar. La conductora Karla Tarazona le aconsejó a su expareja, Leonard León, que se enfoque en pagar la pensión que adeuda por sus hijos, en vez de dedicarse a pagar abogados que defiendan por procesos de difamación.

Ante ello, el artista le respondió burlándose de su grado académico y la locutora radial respondió: “¿Utilizarte para figurar?, no, sino para desenmascarar tu verdadera personalidad: maltratador de mujeres ya sentenciado, infractor de leyes, sentenciado por manejar en estado de ebriedad, irresponsable como padre (…) Gracias a mí, la gente sabe que existes”.