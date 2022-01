Josimar revela que se hizo la vasectomía tras su bebé con María Fe Saldaña: “Ya no se puede”

Cerró la fábrica. Josimar sorprendió a todos al revelar que no podrá tener más hijos luego de someterse a un método anticonceptivo definitivo. Como se recuerda, luego de su reciente matrimonio en Estados Unidos, el salsero aseguró que deseaba seguir agrandando la familia. Sin embargo, sus planes han cambiado.

En la edición de este viernes 28 de enero de En boca de todos, el cantante se enlazó con el programa para conversar sobre su carrera musical y habló sobre su hija recién nacida, fruto de su relación con María Fe Saldaña.

Josimar se sometió a la vasectomía

De ese modo, tras las declaraciones que había brindado anteriormente, Josimar dejó boquiabiertos a todos al revelar que se había sometido a una vasectomía.

“Ahí ya me quedo, ya está (la vasectomía), ya está, ya no se puede (tener más hijos)”, respondió cuando Tula Rodríguez le sugirió hacerse el procedimiento quirúrgico.

Josimar niega que mantenga una mala relación con María Fe Saldaña

Josimar aseveró que lleva una buena relación con María Fe Saldaña y que el producto de su trabajo se lo entrega a sus cuatro hijos. “Si tuviera problemas con María Fe, no hablaría con ella todos los días y no me mandaría fotos de mi hija” , dijo.

“Hablo con mi hija todos los días. Si yo le hubiera abandonado, no tendría ni un segundo de que ella me conteste. Desde que me enteré que estaba embarazada, me encargué de todo, absolutamente de todo”, sostuvo el salsero.

Josimar habla sobre su vínculo con María Fe Saldaña, la madre de su hija. Foto: composición/ captura de América TV/ Instagram

Josimar asegura que está pendiente de su hija con María Fe Saldaña

Josimar, quien se encuentra en Estados Unidos promocionando su carrera como cantante, aseguró que está al tanto de todo lo que sucede en la vida de la pequeña Jeilani, su hija con María Fe Saldaña.