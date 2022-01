Ignacio Baladán no descarta romance con Tepha Loza: “Nunca digo que no”

Ignacio Baladán se pronunció tras las especulaciones de un posible vínculo amoroso con Tepha Loza. El integrante de Esto es Habacilar no descartó que sí pueda ocurrir algo entre ambos, a pesar de que hace unas semanas lo negó rotundamente. En declaraciones para +Espectáculos de la edición del jueves 27 de enero, el repostero reveló detalles de su amistad con la modelo.

El uruguayo afirmó que no existe nada con su excompañera de Esto es guerra, pero le envió un afectuoso saludo. “A Tefita la quiero mucho, por ahora no hay nada, pero sí, nunca digo que no. No sé en qué anda Tefita, la vi en un evento con otros influencer, y le mando un beso, espero verla en EEG”, precisó.

En esa misma línea, el modelo aprovechó el momento para desmentir que se haya peleado con Patricio Parodi por Luciana Fuster después de que se rumoreara un supuesto alejamiento. “No, no tengo por qué pelearme con él. La amistad sigue. Está todo bien (...) Y estamos acá, somos poquitos los que quedamos”.

Patricio Parodi encara a influencer tras ganarle juego en EEG

Durante un juego de Esto es guerra, Patricio Parodi e Ignacio Baladán protagonizaron un tenso momento luego de un cruce de palabras, tanto así que ‘Mister G’ dijo que la competencia no era un enfrentamiento para discutir, sino de retos. Ambos integrantes compitieron dos veces y tras ganarle por última vez al uruguayo, el popular ‘Pato’ expresó. “¿Por qué no regresa a Miami?”. Lo comentado generó la risa del modelo.

Ignacio Baladán asegura que guarda los regalos de sus exparejas

En el segmento de Estás en todas donde se les hace curiosas preguntas a las figuras de América TV, la reportera se acercó a los integrantes de Esto es guerra para consultarles qué hacen con los regalos que le dan sus exparejas una vez que la relación ha llegado a su fin. Ignacio Baladán sorprendió con su respuesta sobre los regalos ofrecidos en sus anteriores romances. “Sí, sí guardan (los regalos)”, dijo entre risas.