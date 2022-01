¿Quién es Jorge Luna, de Hablando huevadas, y cómo se hizo famoso en YouTube?

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, de Hablando huevadas, conforman una de las duplas más famosas del espectáculo en Perú. Conoce aquí la historia de uno de ellos.

Jorge Luna es uno de los conductores del show Hablando huevadas. Foto: composición/captura de YouTube

Hablando huevadas, el show de comedia conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, se ha convertido en un rotundo éxito en el Perú. Durante las últimas semanas, personajes como Jonathan Maicelo, Rosa María Palacios, Yaco Eskenazi y Sheyla Rojas han participado en este espectáculo cargado de humor negro, ya sea de manera presencial o telefónica. Ante esta avasalladora popularidad, muchos usuarios en redes sociales se han preguntado quién es Jorge Luna y cómo fue que se hizo conocido en YouTube. Por ello, aquí te contamos los principales detalles sobre su historia. ¿Quién es Jorge Luna? Luna trabajaba para una entidad financiera, pero luego encontró su verdadera vocación y en 2016 debutó en el mundo de la comedia. Llevó un taller de stand up comedy y se lanzó con el unipersonal titulado Me llega al pinshow. Rápidamente llenó teatros en diferentes ciudades del Perú. Además de ello, el animador sorprendió con apariciones en comerciales de televisión para reconocidas marcas y en producciones nacionales, como la teleserie De vuelta al barrio. Jorge Luna, conductor de Hablando huevadas. Foto: Jorge Luna/ Instagram Un dato curioso sobre el comediante es que durante un tiempo se dedicó a la venta de juguetes sexuales como teleoperador para España. PUEDES VER: Hablando huevadas: Jorge Luna dio detalles del robo de equipos que les hizo un ‘esclavo’ ¿Cómo se hizo famoso en YouTube? Más tarde, en abril del 2019, Jorge Luna se unió a Ricardo Mendoza y juntos empezaron un nuevo proyecto: Hablando huevadas. Al inicio, se trataba solo de un programa de YouTube, pero los videos se viralizaron tan rápidamente que ambos decidieron llevar el espectáculo a la presencialidad. Actualmente, los shows se realizan en el Teatro Canout. ¿Quién es Ricardo Mendoza? Ricardo Mendoza incursionó en el stand-up comedy en el 2009. Estudiaba clown y al mismo tiempo realizaba presentaciones en bares. Por aquel entonces se presentaba en bares mientras estudiaba clown. Más adelante, tuvo apariciones en conocidas películas peruanas, entre ellas Asu mare y Viejos amigos. También participó en programas de TV, como Comediando, Habla bien, entre otros. Jorge Luna y Ricardo Mendoza decidieron unir sus talentos en el año 2019 para un show al que posteriormente llamaron Hablando huevadas. Foto: Instagram @ricardoelcomediante ¿Cuánto cuesta ver a Jorge Luna y Ricardo Mendoza en vivo? Pack - 2 Entradas - Golden Central (S/ 210 c/u) + Meet & Greet: S/ 420

Pack - 2 Entradas - Golden Lateral (S/ 180 c/u): S/ 360

Pack - 2 Entradas - VIP (S/ 150 c/u) : S/ 300

Pack - 2 Entradas - General (S/ 70 c/u): S/ 140

Entrada individual VIP (asientos separados): S/ 150

Entrada individual General (asientos separados): S/ 70

Entrada individual Golden Lateral (asientos separados): S/ 180

