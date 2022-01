Faraón Love Shady sorprende con radical cambio de look: “Me visto con lo que me hace feliz”

El cantante Faraón Love Shady compartió con sus seguidores en Instagram una foto y un mensaje que demuestran una vez más su irreverente estilo.

Faraón Love Shady sigue cautivando a su público en internet. Foto: Faraón Love Shady/ Instagram

Faraón Love Shady, uno de los artistas más irreverentes de todo el Perú, sorprendió al realizarse un radical cambio de look. A través de su cuenta oficial en Instagram, el intérprete de “Soy guapo” publicó el jueves 28 de enero una llamativa fotografía en la que aparece luciendo una renovada apariencia para seguir deleitando a sus miles de fanáticos con su singular e irreverente estilo. En las imágenes, el personaje aparece con un peinado tipo cresta que combina los colores rojo, azul, blanco y negro. Además, lleva puestos unos lentes de sol oscuros, que tienen la peculiaridad de tener solo una luna. “ Mis diamantes, yo me visto con lo que me hace feliz” , escribió Faraón Love Shady junto a la instantánea que, en tan solo unas horas, logró superar los 76 000 ‘me gusta’. Faraón Love Shady renueva su look. Foto: Faraón Love Shady/ Instagram PUEDES VER: Faraón Love Shady superó a Josimar, Kate Candela y Michelle Soifer en views, según Magaly TV Faraón Love Shady sorprende a Gabriela Serpa por su cumpleaños A fines de diciembre, Faraón Love Shady sorprendió a Gabriela Serpa con un cariñoso mensaje por su cumpleaños, mediante el cual expresaba el gran afecto que sentía por ella a pesar de no conocerla en persona. “Recién vi en tu historia de Instagram que es tu cumpleaños. Aunque nos conocemos poco, eso no evita nada. Feliz cumpleaños, éxitos en todos tus proyectos, nunca te rindas, lucha por tus sueños. Raaa“, decía la dedicatoria del artista arequipeño. Al recibir esta dedicatoria, Gabriela Serpa no dudó en compartirla y responderle al cantante con el siguiente mensaje: “Gracias por acordarte de mi cumple, lo aprecio mucho”. Gabriela Serpa muestra cariñoso mensaje de Faraón Love Shady. Foto: captura Instarándula ¿Quién es Faraón Love Shady? Faraón Love Shady es un cantante, fenómeno y celebridad de Internet natal de la ciudad de Arequipa, ubicada en Perú. El carismático personaje consiguió una gran popularidad a nivel nacional e internacional al aparecer en redes sociales cumpliendo diversos retos y posteando inusuales videos en el ciberespacio.

