Esto es Habacilar: Yahaira canta “Si una vez dije que te amaba” y le recuerdan a Farfán

Mientras la salsera deleitaba con tema musical, Korina Rivadenera ingresó al set portando la camiseta de Jefferson Farfán, generando incomodidad en Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia no imaginó que Johanna San Miguel la pondría en aprietos al preguntarle si recordaba a su expareja al cantar el tema musical en cuestión. Foto: composición/captura América TV

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa