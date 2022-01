Esto es Habacilar: participante casi se ahoga en uno de los juegos y tuvo que ser auxiliado

El joven participante protagonizó un momento angustiante al caer a la piscina mareado tras dar 30 vueltas.

Momentos de angustia se vivieron durante uno de los juegos del programa. Foto: captura de América TV

Un tremendo susto se vivió, durante la edición de este viernes 28 de enero, en Esto es Habacilar, ya que un participante cayó a la piscina y estuvo a punto de ahogarse. Todo ocurrió durante uno de los juegos, cuando el joven dio 30 vueltas en una plataforma y cayó al agua; luego, producto del mareo, no tuvo tiempo de reaccionar. En el programa se presentó un nuevo juego donde cada participante debe hacer el intento de cruzar la piscina luego de haber dado varias vueltas. PUEDES VER: Esto es Habacilar: Programa se desploma en rating en su tercer día al aire: conoce las cifras En las imágenes se puede observar la evidente desesperación del joven en la piscina intentando recibir ayuda. Cabe señalar que dentro de la piscina se encontraba una personas encargada para auxiliar a las personas que caen al agua. No obstante, este ‘salvavidas’ demoró en ayudar al joven. Paloma Fiuza y Facundo González piden que se reduzca el número de vueltas para evitar estos accidentes Durante este preocupante momento, varias personas auxiliaron al joven, mientras que Paloma Fiuza y Facundo González no pudieron ocultar su preocupación ante este hecho y pidieron que se redujera el número de vueltas que deben dar los participante para evitar otro incidente igual en vivo. Sin embargo, los conductores del programa no se pronunciaron al respecto. Esto es Habacilar inicia celebrando el triunfo de Perú ante Colombia ¡Celebran a lo grande! Tras en anhelado triunfo de Perú ante Colombia en Barranquilla, el programa Esto es Habacilar inició festejando la victoria de la Blanquirroja. Los ‘Pitucos del balcón’ no dudaron en usar la camiseta de la selección para saltar y bailar. “Me siento peruano”, dijo por su parte Facundo González

