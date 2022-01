Esto es Habacilar: Rating del programa se desploma en su tercer día al aire

El estreno de Esto es Habacilar, remake del popular programa de hace una década, ahora bajo la conducción de Roger del Águila y Johanna San Miguel, tuvo gran acogida por los fanáticos en su primer día de transmisión. Sin embargo, las altas cifras de rating no duraron mucho tiempo, pues el programa terminó decepcionando a los espectadores debido a más de un acontecimiento en el set.

Según informó El Popular, Esto es Habacilar logró el día de su estreno, lunes 24 de enero, picos de 20,9 puntos de rating, y en promedio 17 puntos.

Esto es Habacilar: rating segundo y tercer día

En su segundo día, el martes 25 de enero, el programa dirigido por Peter Fajardo solo pudo alcanzar 15,4 puntos de rating, cayendo hasta 5,3 puntos de teleaudiencia.

El miércoles 26 de enero, el tercer día de transmisión, Esto es Habacilar cayó abruptamente muy por debajo de los días previos. Obtuvo 12,6 puntos en las cifras , mientras que la telenovela Maricucha lo superó en el primer lugar con 18,9 puntos de rating. La telenovela Junta de Vecinos hizo 15,7 puntos, y el noticiero América Noticias se colocó en el tercer lugar con 12,8 puntos.

Esto es habacilar generó toda una controversia tras su estreno. Foto: difusión/ América TV

PUEDES VER Esto es Habacilar: revive los mejores momentos del estreno del programa de verano

Roger del Águila responde a críticas

En medio de las críticas contra el programa, el conductor Roger del Águila lanzó un fuerte mensaje a sus detractores. Aseguró que lo importante es que hay gente que gana dinero en Esto es Habacilar.

“Te das cuenta ahora de que siempre debes saber qué terreno pisas, lo más importante es que el pueblo está ganando dinero (…), pero al idiota no le importa eso, solo le importa su opinión, antes que nada, por eso es idiota, pero te digo algo, queda muy poco tiempo, y no me refiero a lo terrenal, arrepiéntete nomás, y déjate de tonterías”, escribió el presentador.

Roger del Águila arremetió contra sus detractores tras ser el conductor de Esto es Habacilar. Foto: Roger del Águila/Instagram.

Roger del Águila revela por qué regresó a Habacilar

El flamante conductor de Esto es Habacilar conversó con las cámaras de Más Espectáculos sobre su regreso a las pantallas de televisión. El excolega de Raúl Romero contó que pese a no estar seguro de su retorno, hubo una cosa que le hizo aceptar la propuesta.

“Hace una semana estaba en Chiclayo, vivo ahí y Amazonas. No quería regresar a Lima, pero Mariana me llama, y dice que estaban en Pachacamac, me encanta la comida, es mágico. Me trauma (Lima), vivo en provincia, vendí todo y me fui. Volví para regalarle dinero a la gente”, reveló el popular ‘Chivito’.