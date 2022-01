Entradas para Bad Bunny en Teleticket: precios, dónde comprar y sus mejores canciones

El cantante, cuyo verdadero nombre es Benito Martínez Ocasio, llegará a nuestro país el 13 de noviembre. Conoce en esta nota cómo y dónde comprar las entradas para ver a Bad Bunny.

El próximo 13 de noviembre Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Foto: Instagram/Bad Bunny

El Conejo Malo hará de las suyas este noviembre: las entradas para Bad Bunny en Perú estarán muy pronto a la venta, con motivo de la gira The Hottest World Tour. Nuestro país no será la excepción entre las varias naciones latinoamericanas que el astro del reggaetón visitará para deleitar a todos sus fanáticos. Se menciona también la posibilidad de que el aforo del concierto pueda ampliarse luego de que se relajen las medidas restrictivas contra la pandemia. En la presente nota tendrás más datos acerca del concierto de Bad Bunny en Perú, cuándo y dónde comprar las entradas, cuánto cuestan y las zonas donde poder encontrar las mismas. PUEDES VER: Bad Bunny en Perú: ¿dónde comprar entradas para ver al cantante puertorriqueño este 2022? ¿Cuándo será el concierto de Bad Bunny en Perú? Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional de Lima. Foto: EFE El World’s Hottest Tour, gira global del ícono musical del momento, está programado para llegar al Perú el próximo 13 de noviembre. ¿Cuándo salen las entradas para el concierto de Bad Bunny? Los boletos para poder ver EN VIVO a la estrella mundial del reguetón Bad Bunny comenzarán a venderse el viernes 28 de enero desde Teleticket para los clientes de Interbank. Para los clientes generales, la venta comenzará el domingo 30 de enero. PUEDES VER: Bad Bunny en Perú 2022: ¿podrá ampliarse el aforo del esperado concierto? ¿Cómo comprar entradas para el concierto de Bad Bunny en Perú? Para no quedarte sin tu entrada y poder ver en primera fila a Bad Bunny, sigue los siguientes pasos: Ingresa a la página web de Teleticket

Elige la imagen del show de Bad Bunny: World’s Hottest Tour

Selecciona la zona para la que comprarás el boleto

Realiza el pago virtual

Confirma el pago y recibirás la entrada en formato digital para que no dejes de bailar ni cantar esa noche. Preventa de entradas La preventa para clientes de Interbank, a través de Teleticket, iniciará este 28 y durará hasta el sábado 29 de enero. Dicho usuarios contarán con un 15% de descuento en la compra de sus entradas. Venta general de entradas La venta dirigida al público en general comenzará el domingo 30 de enero. Precios de las entradas en Teleticket Para ver a Bad Bunny en el Estadio Nacional el próximo 13 de noviembre, conoce, a continuación, los precios de todas las zonas: Playa: S/ 680 general | S/ 578 con descuento Interbank

S/ 680 general | S/ 578 con descuento Interbank Platinum: S/ 467 general | S/ 397 con descuento Interbank

S/ 467 general | S/ 397 con descuento Interbank Vip: S/ 350 general | S/ 298 con descuento Interbank

S/ 350 general | S/ 298 con descuento Interbank Occidente: S/ 465 general | S/ 395 con descuento Interbank

S/ 465 general | S/ 395 con descuento Interbank Oriente: S/ 421 general | S/ 358 con descuento Interbank

S/ 421 general | S/ 358 con descuento Interbank Tribuna norte: S/ 175 general | S/ 149 con descuento Interbank. PUEDES VER: Concierto de Bad Bunny en Perú: precios y lugar dónde comprar tus entradas ¿Dónde será el concierto de Bad Bunny en Perú? El popular 'Conejo malo' anunció su gira mundial World's hottest tour. Foto: EFE La gira mundial del intérprete de “Caro” realizará una parada en el Estadio Nacional de Perú, también llamado José Díaz y ubicado en el centro de la capital limeña. Las mejores canciones de Bad Bunny Callaita Te boté Safaera

