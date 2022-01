Emma Roberts se pronuncia tras separación de Garrett Hedlund: “Amo dónde estoy ahora”

¿Superó a su expareja? La actriz Emma Roberts recientemente se separó de Garrett Hedlund, con quien tuvo una relación por tres años, la que dio fruto a su pequeño hijo, Rhodes. La ahijada de Julia Roberts habló por primera vez luego de su rompimiento, con la revista Tatler, como parte de su entrevista por ser el personaje de portada.

Emma Roberts tras la separación

En la tercera semana de enero, la revista People reportó que la actriz de Holidate se separó del también actor Garrett Hedlund. Ellos comparten un hijo, el pequeño Rhodes de 1 año.

Roberts fue portada de la edición de marzo de la revista inglesa Tatler. En su entrevista, la ahijada de Julia Roberts se negó a comentar sobre el estado de su relación. Sin embargo, agregó que está contenta con la etapa de su vida en la que se encuentra como nueva mamá.

“Estoy en un lugar donde puedo decir que puede que no haya hecho todo bien, pero me gusta más quién soy, más que nunca”, dijo para la revista. “Mi vida ha cambiado más en los últimos dos años que en los 28 años anteriores, y me encanta dónde estoy ahora a los 30 años”.

Emma Roberts fue portada de la revista Tatler. Foto. Tatler

Roberts también habló sobre las expectativas que tiene para su hijo, y resaltó que quiere que sea “todo un caballero”.

“Quiero que sea respetuoso e inteligente en la escuela, pero también en la vida”, expresó Roberts. “Lo que significa ser un hombre se está reescribiendo en este momento y espero que mi contribución al mundo pueda ser criar a un niño increíble que se convierta en un hombre increíble”, añadió.