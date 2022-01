Concierto de Bad Bunny en Perú 2022: precio, cuándo será y dónde comprar entradas

El concierto de Bad Bunny en Perú este 2022 es uno de los más aclamados por el público. Conoce en esta nota cómo y dónde adquirir las entradas.

El intérprete latino se presentará este año en el Estadio Nacional de Lima. Foto: AFP

Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, dará un concierto en Perú este domingo 13 de noviembre, fecha en la que también estaría llegando con su pareja, la modelo y diseñadora Gabriela Berlingeri, quien ha impulsado la carrera de su novio en los últimos años. El llamado ‘Conejo malo’ ya está alistando un megashow para América Latina y Europa para demostrar por qué hoy por hoy es el rey del género urbano. En la presente nota sabrás cómo y cuándo poder adquirir las entradas para Bad Bunny en Perú, además de los precios de las zonas y las diferentes ubicaciones del show. PUEDES VER: Bad Bunny en Perú: ¿cuáles son los precios y lugar dónde comprar tus entradas? ¿Cuándo será el concierto de Bad Bunny en Perú? El cantante Bad Bunny llega a Perú luego de 4 años. Foto: EFE. El recital del afamado reguetonero en la ciudad de Lima está previsto para el próximo 13 de noviembre. ¿Cuándo salen las entradas para el concierto de Bad Bunny? Las entradas para ver EN VIVO a Bad Bunny comenzarán a venderse viernes 28 de enero desde Teleticket para los clientes de Interbank. La venta general, por su parte, comenzará el domingo 30 de enero. PUEDES VER: Quién es Gabriela Berlingeri, novia de Bad Bunny incluida en el anuncio de su gira mundial ¿Cómo comprar entradas para el concierto de Bad Bunny en Perú? Tienes que tomar en cuenta estos pasos: Ingresa a la página web de Teleticket

Elige la imagen del show de Bad Bunny: World’s Hottest Tour

Selecciona la zona para la que comprarás el boleto

Realiza el pago virtual

Confirma el pago y recibirás la entrada en formato digital para que no dejes de bailar ni cantar esa noche. Preventa de entradas Del viernes 28 al sábado 29 de enero será la preventa para los clientes Interbank, quienes tendrán un 15% de descuento en la compra de sus entradas. Venta general de entradas Por su parte, las entradas generales empezarán a venderse desde el domingo 30 de enero para aquellos clientes que no tengan tarjeta Interbank. Precio de las entradas en Teleticket Los precios de las zonas del concierto de Bad Bunny son los siguientes: Playa: S/ 680 general | S/ 578 con descuento Interbank

Platinum: S/ 467 general | S/ 397 con descuento Interbank

Vip: S/ 350 general | S/ 298 con descuento Interbank

Occidente: S/ 465 general | S/ 395 con descuento Interbank

Oriente: S/ 421 general | S/ 358 con descuento Interbank

Tribuna norte: S/ 175 general | S/ 149 con descuento Interbank. PUEDES VER: ¿Cuándo y cuáles son los precios para el concierto de Bad Bunny en Perú 2022? ¿Dónde será el concierto de Bad Bunny en Perú? Bad Bunny llegará a Lima el 13 de noviembre de 2022. Foto: Instagram El Estadio Nacional será el escenario donde Bad Bunny dará lo mejor de su repertorio a los peruanos. Dicho recinto se ubica en el Cercado de Lima. Las mejores canciones de Bad Bunny Ella perrea sola Te deseo lo mejor Yonaguni

