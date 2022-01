Chris Brown se pronuncia luego de ser demandado por drogar y violar a mujer en Miami

A través de sus redes sociales, Chris Brown dejó un mensaje sobre la denuncia en la que está envuelto.

Una mujer indicó que Chris Brown abusó sexualmente de ella cuando estaban dentro de un yate. Foto: Instagram

El cantante Chris Brown nuevamente es denunciado por abuso. Una mujer interpuso una demanda de 20 millones de dólares contra el famoso por drogarla y violarla en un yate en Miami. Como la joven prefirió mantener su nombre en el anonimato, medios internaciones solo indicaron que se trataba de una modelo y bailarina de 30 años. La sobreviviente del abuso sexual contó que esto ocurrió en diciembre del 2020, cuando acudió al evento que se celebraba en un yate aparcado frente a la vivienda del también rapero Diddy, ubicado en Star Island, en Miami, Estados Unidos. PUEDES VER: J Balvin retiró su apoyo al rapero Chris Brown quien golpeó a Rihanna [FOTOS] ¿Qué dijo Chris Brown sobre la demanda? Respecto a la demanda de 20 millones que presuntamente recibió por drogar y violar a una mujer en Miami, el cantante estadounidense se pronunció en Instagram: “Espero que vean este patrón de que, cada vez que estoy lanzando música o proyectos, tratan de sacar verdaderas tonterías”. Una mujer indica que Chris Brown abusó sexualmente de ella cuando estaban dentro de un yate. Foto: Instagram ¿Qué denunció la agraviada contra Chris Brown? Según las declaraciones de la joven, un amigo la invitó a una fiesta en un yate. Luego de que el cantante se enterara de que ella quería incursionar en la música la urgió para que esté presente. De acuerdo al escrito, cuando ya estaba a bordo, el cantante la invitó a la cocina y le sirvió una bebida en “un vaso rojo” hasta en dos ocasiones, tras lo cual empezó a sentirse “desorientada, físicamente inestable y comenzó a quedarse dormida”. La mujer declaró que Brown la llevó a un dormitorio mientras ella se encontraba drogada y casi inconsciente, cerró la puerta, le impidió salir, la desvistió y la violó. De acuerdo al informe, al día siguiente, el artista estadounidense le mandó un mensaje de texto en el que le pidió que tomara una píldora anticonceptiva.

