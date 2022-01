Chris Brown es acusado de violación sexual a una joven modelo

El rapero afronta una demanda por haber drogado y abusado de una modelo a fines de diciembre. La sobreviviente ha dado su testimonio. Brown también tiene antecedentes por violencia física.

Chris Brown, famoso rapero y exnovio de Rihanna, ha sido acusado de violación sexual a una joven modelo, según informó la revista Rolling Stone. El artista ahora afronta una demanda por 20 millones de dólares. De acuerdo al testimonio de la sobreviviente, el hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2021. Todo habría empezado en una reunión que hizo el cantante en la casa del productor Sean Diddy Combs en Star Island, en Miami, Estados Unidos. La modelo, quien además es coreógrafa y artista emergente, llegó hasta el lugar junto a un amigo. El testimonio de la joven La versión de la mujer indica que el rapero abusó sexualmente de ella cuando estaban dentro de un yate , que se encontraba a las afueras de la residencia. En un momento, Chris Brown le ofreció un trago “en un vaso rojo”, luego empezaron a conversar. Al tomar la segunda copa, la modelo se comenzó a sentir “desorientada, inestable físicamente” y a tener “un cambio repentino e inexplicable en la conciencia”. PUEDES VER Rihanna es oficialmente billonaria gracias a su imperio con Fenty, afirma la revista Forbes Entonces, concluyó que el ex de Rihanna la había drogado. La llevó a una habitación sin su consentimiento. Ella afirma que le dijo que pare, pero él no se detuvo y terminó violándola. La joven prefiere guardar su nombre en el anonimato por las represalias que pudiese recibir por parte de los fans de Chris Brown. Hasta el momento, la oficina de representación del artista no se ha pronunciado al respecto. Esta es solo una de la lista de demandas que tiene en su contra el rapero por cargos de violencia, especialmente hacia mujeres, en el pasado. Agredió físicamente a Rihanna En en febrero de 2009, tras acudir al evento Clive Davis Grammy, Chris Brown agredió físicamente a la cantante Rihanna , casi le desfigura su rostro. Chris Brown y Rihanna. Foto: AFP ¿Dónde denunciar casos de violencia contra la mujer? Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

