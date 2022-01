Camilo comparte tiktok de Melissa Paredes y Anthony Aranda donde bailan el tema “Buenos días”

La pareja Melissa Paredes y Anthony Aranda sorprendió al aparecer en las historias del famoso cantante colombiano Camilo.

Al cantante colombiano Camilo le gustó la coreografía de Melissa Paredes y Anthony Aranda, tanto así que la compartió en sus redes sociales. Foto: composición/Instagram

La nueva canción de Camilo, Wisin y Los Legendarios llamada “Buenos días” ha sido todo un éxito, ya que cuenta con más de 12 millones de reproducciones en YouTube. Ante la aceptación del tema, sus seguidores no tardaron en hacerle un challenge, al que la pareja Melissa Paredes y Anthony Aranda también se sumó. A través de sus historias de Instagram, Camilo compartió el video del bailarín y la exconductora de América hoy donde mostraron sus dotes de baile. Cabe resaltar que el video del intérprete de “Índigo” y del cantante puertorriqueño se estreno hace dos semanas y cuenta con millones de reproducción y miles de comentarios. PUEDES VER: Anthony Aranda feliz porque Melissa Paredes le cocinó: “Así sí da ganas de venir a trabajar” Melissa Paredes y Anthony Aranda bailan “Buenos días” El jueves 27 de enero, la pareja conformada por Melissa Paredes y Anthony Aranda compartió la coreografía del tema “Buenos días” en TikTok. El reciente clip cuenta con más de 1 millón de reproducciones y cuenta con más de 70.000 reacciones. La expresentadora de América TV desactivó los comentarios en dicho post, ya que ha recibido diversas criticas por exponer su vida con el bailarín en sus redes sociales tras su divorcio. En el video, la pareja muestra la química que tiene. Ella presenta un conjunto holgado en tono beige y el bailarín presenta un polo y jeans muy ceñidos. Al final del clip, Paredes se acerca a Aranda y lo abraza. Usuarios critican la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda A través de sus redes sociales, Melissa Paredes y Anthony Aranda han gritado su amor virtualmente. Sin embargo, ante sus demostraciones de cariño, los cibernautas no dudaron de criticar y comentar sus publicaciones. “Hasta que un ampay los separe”, “Quitan a uno, después piden que Dios bendiga su relación”, “Igual van a terminar”, “Lo que mal empieza mal acaba”, “Veo en tus ojos, Anthony, que no amas a Melissa”, “No creo que se pueda ser feliz destruyendo un hogar”, comentaron los usuarios.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa