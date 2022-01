Bad Bunny: los divertidos memes por la masiva venta de entradas a su concierto en Lima

Miles de usuarios no consiguieron entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima y no tuvieron mejor idea que compartir memes sobre este momento en redes sociales.

Bad Bunny causó un alboroto con la venta de entradas para su concierto en Perú. Foto: composición/ AFP/ Twitter

La preventa de entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima se llevó a cabo este viernes 28 de enero desde las 9.00 a.m. y miles de usuarios hicieron la cola virtual en Teleticket. Lamentablemente, muchos no llegaron a conseguir pases para el show que presentará el ‘Conejo malo’ el próximo 13 de noviembre en el Estadio Nacional. Ante esta situación, las redes sociales se inundaron de memes. En las divertidas imágenes que se compartieron en Twitter y Facebook, los cibernautas ironizaron sobre la larga lista que esperaba ansiosa por la oportunidad de asistir al espectáculo en el que Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del cantante) presentará canciones como “Maldita pobreza”, “La noche de anoche”, “Bendiciones”, “Cómo se siente”, “No me conoce”, “A tu merced”, “Vete”, “Safaera”, entre otras. PUEDES VER: ¿Dónde puedes comprar las entradas para ver Bad Bunny en Perú este 2022? Aquí podrás ver los memes más divertidos que dejó la venta masiva de entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima, Perú. Usuarios comparten memes sobre la venta de entradas al concierto de Bad Bunny. Foto: captura de Twitter Usuarios comparten memes sobre la venta de entradas al concierto de Bad Bunny. Foto: captura de Twitter Usuarios comparten memes sobre la venta de entradas al concierto de Bad Bunny. Foto: captura de Twitter Usuarios comparten memes sobre la venta de entradas al concierto de Bad Bunny. Foto: captura de Twitter Usuarios comparten memes sobre la venta de entradas al concierto de Bad Bunny. Foto: captura de Twitter Usuarios comparten memes sobre la venta de entradas al concierto de Bad Bunny. Foto: captura de Twitter ¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima? Playa: S/ 680 general

Platinum: S/ 467 general

Vip: S/ 350 general

Occidente: S/ 465 general

Oriente: S/ 421 general

Tribuna norte: S/ 175 general Precio de entradas según ubicación. Foto: Teleticket ¿Cómo comprar entradas para el concierto de Bad Bunny en Perú? Ingresa a la página web de Teleticket

Selecciona la imagen del show de Bad Bunny: World’s Hottest Tour

Elige la zona para comprar tu boleto

Realiza el pago virtual

Confirma pago y recibe la entrada en formato digital.

