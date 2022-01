Bad Bunny en Perú: se agotan entradas en preventa de Teleticket para su concierto

¡Bad Bunny arrasó en Perú! Fans del cantante esperaron durante casi 50 minutos en Teleticket. Ahora, los revendedores ofrecen entradas hasta por 5.000 soles.

Bad Bunny llegará al Perú para brindar un espectacular concierto el 13 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de su gira World's Hottest Tour. Debido a la cantidad de fans que tiene el cantante, las entradas disponibles en preventa de Teleticket se agotaron. Durante casi una hora, los seguidores del intérprete de "Yonaguni" y "Dákiti" esperaron ansiosos por la compra de su boleto. Sin embargo, solo los primeros afortunados lograron alcanzar su entrada a un precio menor que el ofrecido en la venta general. A través de las redes sociales, los admiradores de Bad Bunny expresaron su molestia por las largas colas virtuales. Muchos peruanos también lamentaron no haber podido acceder a la preventa. Ahora, los revendedores están ofreciendo las entradas para el show hasta por 5.000 soles, según se reporta en Facebook y Twitter. Se agotan entradas en preventa de Teleticket para concierto de Bad Bunny. Foto: captura Teleticket

¿Cuándo es la venta general de entradas? La venta general de entradas para el show del 'Conejo malo' comenzará en la plataforma de Teleticket el próximo 30 de enero a las 9 a. m. ¿Cómo ver a Bad Bunny en concierto? Para adquirir tu entrada y ver a Bad Bunny en concierto, sigue los siguientes pasos: Ingresa a la página web de Teleticket

Elige la imagen del show de Bad Bunny: World’s hottest tour

Selecciona la zona para la que comprarás el boleto

Realiza el pago virtual respectivo

Realiza el pago virtual respectivo

Al finalizar, recibirás la entrada en formato digital y listo. Bad Bunny tendrá una gira en Estados Unidos y América Latina. El concierto en Perú será el próximo 13 de noviembre. Foto: composición LR / Teleticket / IPD

Bad Bunny: entradas precio general en Teleticket Estos son los precios de las entradas para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, el próximo 13 de noviembre: Playa: S/ 680 general

S/ 680 general Platinum: S/ 467 general

S/ 467 general Vip: S/ 350 general

S/ 350 general Occidente: S/ 465 general

S/ 465 general Oriente: S/ 421 general

S/ 421 general Tribuna norte: S/ 175 general Precio y zonas del concierto de Bad Bunny. Foto: Teleticket

