Bad Bunny en Perú 2022: medio millón de personas buscaron entrada para el esperado concierto

La preventa para la presentación de Bad Bunny en Lima, Perú, inició virtualmente el 28 de enero a las 9.00 a. m.

La preventa para Bad Bunny se agotó en tan solo 2 horas. Foto: Instagram/Bad Bunny

