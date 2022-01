Venta de entradas para concierto de Bad Bunny en Perú por Teleticket: precios y cómo comprarlas

El concierto de Bad Bunny en Perú ha provocado la euforia de sus miles de fans. Conoce aquí cómo adquirir entradas en la preventa vía Teleticket.

Bad Bunny tendrá una gira en Estados Unidos y América Latina. El concierto en Perú será el próximo 13 de noviembre. Foto: composición LR / Teleticket / IPD

Bad Bunny no olvida a sus fans en Perú. Como parte de su gira este 2022 en Estados Unidos y América Latina, programó un concierto para el próximo 13 de noviembre en el Estadio Nacional, Lima. Las entradas para el show serán liberadas hoy, viernes 28 de enero, y Teleticket ha sido la plataforma encargada de este procedimiento. El músico, conocido como el ‘Conejo Malo’, sorprendió a varios fanáticos con el anuncio de su aventura musical, a la que denominó World’s hottest tour. Ha prometido cautivar con sus mejores canciones. Conoce líneas abajo el precio de las entradas y cómo comprarlas en Teleticket. PUEDES VER: Quién es Gabriela Berlingeri, novia de Bad Bunny incluida en el anuncio de su gira mundial ¿Cuándo será el concierto de Bad Bunny en Perú? El concierto de Bad Bunny en Perú se realizará el próximo 13 de noviembre en el Estadio Nacional, Lima. El exponente del reggaetón Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional. Foto: Instagram ¿Cuándo salen las entradas para el concierto de Bad Bunny? De acuerdo a lo programado, la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny iniciará hoy, viernes 28 de enero, a través de la plataforma Teleticket. ¿Cómo comprar entradas para el concierto de Bad Bunny en Perú? Para comprar las entradas para el concierto de Bad Bunny hay que ingresar a la página web de Teleticket. Los representantes del cantante puertorriqueño asignaron a esta compañía la distribución tanto en la preventa como en la venta general. Precio y zonas del concierto de Bad Bunny. Foto: Teleticket Preventa de entradas Durante la preventa de entradas, que durará desde el 28 de enero hasta el 29 de enero, habrá un 15% descuento para los fanáticos que tengan tarjeta Interbank. Esta oferta, sin embargo, solo estará habilitada hasta agotar stock. Conoce aquí los precios. Zona del estadio Precios con 15% de descuento La playa S/ 578 Platinum S/ 397 VIP S/ 298 Occidente S/ 374 Oriente S/ 374 Tribuna norte S/ 149 Venta general de entradas Respecto a la venta general de entradas para el concierto, la plataforma la habilitará el 30 de enero y terminará el 13 de noviembre. Mira los precios. Zona del estadio Precios La playa S/ 680 Platinum S/ 467 VIP S/ 350 Occidente S/ 440 Oriente S/ 440 Tribuna norte S/ 175 Precios de las entradas en Teleticket En Teleticket el precio de las entradas varían. En la preventa los montos tienen un 15% de descuento. Después, en la venta en general, los boletos estarán habilitados con los precios oficiales. Zona del estadio Precio con 15% de descuento Precio oficial La playa S/ 578 S/ 680 Platinum S/ 397 S/ 467 VIP S/ 298 S/ 350 Occidente S/ 374 S/ 440 Oriente S/ 374 S/ 440 Tribuna norte S/ 149 S/ 175 ¿Dónde será el concierto de Bad Bunny en Perú? El concierto de Bad Bunny en Perú será en el Estadio Nacional, Lima. La fecha programada es el 13 de noviembre. Bad Bunny vuelve a Perú después de cuatro años. Foto: AFP Las mejores canciones de Bad Bunny Si solo conoces al irreverente Benito por “Yonaguni”, “Dákiti” o “Amorfoda”, aquí te dejamos una lista de canciones que te permitirán vibrar a la par con el auditorio. ¡Ponle play y toma nota! “La difícil” (2020) “La zona” (2020) “Vete” (2020) “A tu merced” (2020) “Safaera” (2020)

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa