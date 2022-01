Alfredo Adame denunció a personas con quienes protagonizó fuerte pelea en la calle

El actor Alfredo Adame tuvo un enfrentamiento con una pareja en plena vía pública de la Ciudad de México, por lo que ha decidido iniciar un proceso legal.

Alfredo Adame inició un proceso legal contra las personas con las que tuvo pelea callejera. Foto: difusión / Twitter

Alfredo Adame inició un proceso legal en contra de las personas con quien protagonizó una pelea callejera en la Ciudad de México. Fue el matutino Venga la alegría el que mostró el documento de la denuncia, debido a que el actor aseguró que el automóvil de aquellos sujetos dañaron su vehículo. “No quería yo denunciar ni nada porque uno no sabe la naturaleza de esta gente, pero bueno, le di un ponchazo, entonces yo entro, arranca la camioneta y si alcanza, yo iba caminando muy despacito”, mencionó para el programa. PUEDES VER: Maxi Iglesias habló de su primer beso con Stephanie Cayo: “Fue un desastre” ¿Cómo fue presentada la denuncia de Alfredo Adame? Según el documento mostrado por Venga la alegría, la denuncia fue presentada por daño culposo a la propiedad por tránsito de vehículo y amenazas. En el relato de hechos, el actor especificó que por el momento reservará para el futuro su derecho a nombrar un asesor jurídico. Alfredo Adame Foto: difusión Alfredo Adame es captado agarrándose a golpes con una pareja Según se aprecia en las imágenes captadas por un usuario desde su auto, el propio Alfredo Adame golpea la ventana de un auto donde se encontraba una mujer, quien inmediatamente bajó a responderle a puño limpio. Casi al instante, un hombre aparece detrás de la fémina para aplicarle dos sendos derechazos que hicieron caer al político contra el pavimento. En otro clip se logra ver como el forcejeo continúa. Esta vez, el actor le pide a la joven devolverle lo que sería su teléfono celular. Nuevamente la persona que la acompañaba termina mandándolo al suelo, mientras este ya se encuentra con la camisa abierta.

