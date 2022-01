Alexandra Hörler da positivo por COVID-19: “Estuve con fiebre muy alta, pero ya estoy mejor”

Alexandra Hörler usó sus redes sociales para contarles a sus seguidores que dio positivo por COVID-19; además, detalló cómo está su estado de salud en la actualidad. En línea con ello, la periodista, quien hace poco contrajo matrimonio con un odontólogo, aseguró estar muy triste porque se contagió en un momento importante en su carrera, ya que este viernes 28 de enero la selección peruana se enfrenta al cuadro colombiano.

La comentarista deportiva refirió que los síntomas del coronavirus han disminuido y ya se siente mejor. “Muchos me han estado preguntando sobre mi salud, cómo estoy. Efectivamente ayer di positivo a COVID-19, estuve con fiebre muy alta, pero felizmente hoy ya bajo y estoy mejor” , inicio su video compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Además, mencionó que extrañará hacer enlaces con la prensa extranjera para comentar sobre el enfrentamiento de Perú y Colombia. “Triste nada más porque esta era una semana importante de trabajo, haciendo enlaces para el extranjero; venía el partido con Colombia y Ecuador, eso me pone triste”, indicó.

Periodista exhorta a sus seguidores a vacunarse contra la COVID-19

Luego de revelar cómo pasa sus últimos días y los cuidados que le da su esposo, la conductora recomendó a sus seguidores que reciban la dosis de refuerzo. “Voy a extrañar a esos locos buena onda de mis compañeros con los que veía los partidos. Felizmente me siento mucho mejor, estoy con mi esposito que me está cuidando. Todos a cuidarse y vacunarse, pónganse su dosis de refuerzo”.

Alexandra Hörler no tiene planes de ser madre

El último 6 de julio, Alexandra Hörler anunció su compromiso, pero descartó la idea de tener hijos en la actualidad. “Esto no está en los planes (ser madre). La verdad, no lo he considerado, no lo he tenido considerado nunca. Tengo muchas cosas que quiero hacer y objetivos que busco cumplir, y quiero empezar cumpliendo los que serían mis sueños y, por el momento, ser madre no es uno de ellos”, manifestó a Ojo.