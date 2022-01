¿Qué fue de la vida de Alex Ubago, el cantante que tuvo apogeo en Perú, pero que no regresó más al país?

“Sin miedo a nada”, “Sin miedo” o “A gritos de esperanza” son algunas de las canciones con las que más se recuerda a Alex Ubago, uno de los cantantes españoles más representativos de las baladas románticas que estuvo en la cumbre de su carrera a principio de los 2000, al lograr vender más de un millón y medio de copias en todo el mundo de su primer álbum cuando apenas tenía 20 años.

“Ese disco lo compuse durante mi época en la universidad, cuando todavía vivía con mis padres, y recuerdo que cada vez que terminaba una canción se la enseñaba (a sus padres) tocando la guitarra en el salón. A los pocos meses, estaba tocando esas canciones para miles de personas”, reveló a La Vanguardia.

El artista del país Vasco se ha caracterizado por escribir canciones de desamor. Actualmente mantiene un matrimonio de más de una década con María Alcorta, con quien se casó en el 2011; son padres de dos pequeños niños, Pablo y Manuela. En el 2021 cumplió 40 años y también 20 años de carrera artística.

Alex Ubago decidió dejar la universidad para seguir sus sueños

En una entrevista reciente para el medio español Vanitatis, el cantante Alex Ubago fue consultado sobre la época cuando estudió por menos de un año una carrera administrativa, pero que la dejó porque no era su pasión.

“Me di cuenta de que aquello no era lo que me gustaba. Haber seguido era continuar cuatro años más con algo que no me motivaba ni me seducía. Y sobre todo me alegro porque aquello vino acompañado por la decisión de volcarme al cien por cien en la música y de perseguir ese sueño. Recuerdo que a mis padres, como les hubiera pasado a los demás, les cayó la noticia un poco como un jarro de agua fría, pero siempre me apoyaron. Me dijeron que fuera a por ello, pero que me tenía que formar”, dijo Ubago.

Su pasión por la música comenzó en su infancia y a los 12 años empezó a aprender a tocar la guitarra, piano y a recibir clases de canto. También comenzó a componer sus propias melodías. “Por suerte salió bien y cumplí mi sueño. Esa decisión me cambió la vida”, precisó a Vanitatis.

Alex Ubago trabaja en su nuevo disco

Si bien, las baladas románticas forman parte de la identidad del artista y es el género que lo catapultó a la fama, ahora es consciente de cuáles son los géneros que se encuentran en la cima de la industria.

“A finales de febrero sacaré un nuevo sencillo que sí es una canción inédita, después de un par de singles en los que he estado, como tú dices, experimentando con sonidos diferentes y más urbanos, con el que vuelvo al Álex de siempre. Es una balada, con mi estilo de siempre, con un sonido algo más moderno”, reveló el cantante español, con el sencillo llamado “Si tú te vas” junto a Mike Bahía.

Asimismo, estuvo trabajando en un nuevo disco que conmemora sus dos décadas de carrera musical, y por ello, decidió regrabar 18 de sus canciones. Cada uno de estos temas contará con la colaboración de 18 artistas locales y extranjeros. Uno de los más populares fue “A gritos de esperanza” con el vocalista de Reik, Jesús Navarro.

Compone para grandes artistas

Alex Ubago compone sus propias letras y también para diferentes estrellas. Una de ellas es Ana Guerra, quien se dio a conocer en el programa Operación Triunfo del 2017. Ambos crearon una canción para el nuevo disco de ella.

Alex Ubago logró catapultarse a la fama cuando tenía 20 años con su primer álbum "¿Qué pides tú?" Foto: Alex Ubago/Instagram

“He compuesto para otros artistas y con otros artistas. Es algo que me encanta. Incluso para algunos que poco o nada tienen que ver con el estilo de música que yo hago. Me divierte salirme de mi zona de confort y hacer otro tipo de canción” , expresó a Vanitatis.

Alex Ubago vendrá al Perú este 2022

El cantante español formará parte del grupo de artistas que le cantarán al amor este 14 de febrero. Reik, Camila, Kalimba, Ezio Oliva y Alex Ubago serán parte del primer evento internacional de este año a realizarse en la Pelousse del Jockey Club del Perú, y contará con todos los protocolos de seguridad.

"Amor bajo las estrellas", es el show que se ofrecerá por San Valentín. Foto: composición / difusión

Los boletos para “Amor bajo las estrellas”, ya se encuentran a la venta desde S/ 98 soles en preventa con un 15% de descuento con cualquier medio de pago en www.entradaya.com.