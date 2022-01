Aída Martínez incómoda con Mujeres al mando por dar información incorrecta de su empresa

La modelo Aída Martínez aclaró que ella se dedica a ese rubro desde hace 6 años atrás y considera ser una de las pioneras.

La modelo lleva muchos años vendiendo ropa de segunda mano e importada. Foto: Aída Martínez/Instagram

Aída Martínez se manifestó a través de sus redes sociales en contra de Mujeres al mando por brindar un par de datos incorrectos sobre su empresa y trayectoria. La modelo tiene una empresa llamada El Baratillo 23, en donde vende ropa de segunda mano y traída de Estados Unidos y Europa. En un primer momento, la empresaria agradeció al programa matutino por darle mención en televisión y hacerlo con buena intención, pero aclaró que hubiera sido mejor que le hagan una pequeña entrevista para que no dieran datos inexactos. En ese sentido, detalló: “Punto número uno, El Baratillo 23 tiene ya seis años funcionando y, si bien es cierto nació como una tienda de segundo mano, después se convirtió en tienda de ropa nueva”. Asimismo, Aída Martínez añadió: “Otro dato inexacto que dieron de la tienda virtual es que mencionaron a otra chica como la pionera de la venta de ropa de segunda mano. Es como que siento que me quitaron la corona porque yo no sé o díganme ustedes… Siempre pensé que era la primera a nivel de figura pública, por así decirlo”. Aída Martínez planificó tener 3 hijos La modelo Aída Martínez abrió un casillero de preguntas, a través de su cuenta oficial en Instagram, para que sus seguidores le consulten lo que deseen sobre la maternidad. Fue ahí cuando contó que en su planificación familiar con su esposo acordaron lo siguiente: “Sé que algunas piensan que es demasiado, pero yo muero por tener tres hijos: dos mujeres y un hombre, si Dios quiere, y el hombrecito se vendría en aproximadamente un año y medio más o menos”. Aída Martínez responde a críticas por dar de lactar a su hija en público La influencer Aída Martínez, desde que inició su etapa como madre, con el nacimiento de su primogénita, ha mostrado lo normal que es dar de lactar en cualquier momento o lugar, debido a que en el Perú aún se considera como un tema tabú. Por este hecho, la modelo ha recibido múltiples críticas por parte de sus seguidores, quienes no comparten su forma de pensar. A todas esas personas, les respondió: “Yo, que le di la vida, tengo toda la libertad de dar de amamantar donde a mí se me pegue la gana. Ella pide y yo le tengo que dar porque es su comida (…). Es un acto normal”.

