Yo soy: imitador de Robert Smith se pronuncia tras no llegar a la semifinal

Yo soy: grandes batallas internacional se acerca cada vez más a su gran final. En la edición de este miércoles 26 de enero, Cristian Rivero dio a conocer los nombres de los 10 semifinalistas, entre los que se encuentran los imitadores de Nino Bravo, Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa y José José. Desafortunadamente, Leo Push, imitador de Robert Smith, no resultó incluido entre los elegidos.

Tras enterarse que no llegó a la semifinal de Yo soy, el ‘doble’ del vocalista de The Cure decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram. En su publicación, el artista se mostró orgulloso de su participación y agradecido por el apoyo que recibió durante la misma.

“Por un par de pelos no llegamos a ser parte de los 10 finalistas para mañana, pero igual estamos muy agradecidos con todo el equipo de producción y el jurado. ¡Felicitaciones a nuestros hermanos y hermanas finalistas! Y gracias a todos ustedes por el cariño y apoyo....Much Love to All (Mucho amor para todos)”, escribió el ‘Robert Smith’ peruano.

Imitador de Robert Smith junto a Mauri Stern en el detrás de cámaras de Yo soy. Foto: Leo Push/ Instagram

Cabe precisar que la semifinal de Yo soy: grandes batallas internacional se llevará a cabo este jueves 27 de enero y se emitirá por la señal de Latina Televisión a partir de las 8.30 p. m.

Yo soy: el versus entre ‘Roberth Smith’ y el Dúo Dinámico

Los imitadores de Robert Smith y del Dúo Dinámico protagonizaron una reñida batalla en Yo soy el domingo 23 de enero. Para esta ocasión, el primer participante interpretó “The walk”, mientras que sus contrincantes cantaron “Esos ojitos negros”.

Bloque HTML de muestra

‘Roberth Smith’ es eliminado de Yo soy

A pesar de haber tenido una gran presentación, ‘Roberth Smith’ perdió contra el Dúo Dinámico y fue eliminado de Yo soy: grandes batallas internacional.

“Estamos muy contentos por la oportunidad de hacer esto. Mil gracias... Hoy canté con tres llantas porque uno de nuestros compañeros se enfermó y tocamos con un instrumento menos. Qué orgulloso estoy de mi banda”, manifestó antes de retirarse del set.