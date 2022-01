‘Luis Fonsi’ de Chile se pronuncia tras ser eliminado en Yo soy: grandes batallas

Boris Saavedra el imitador chileno de Luis Fonsi fue eliminado por Freddy Armas, Perú, quien también personificó al intérprete de “Despacito” en la última edición de Yo soy: grandes batallas internacional del miércoles 26 de enero. Esta vez, la producción decidió que solo tres miembros del jurado emitan su voto para evitar un posible empate y tras escuchar el tema “Llegaste tú”, Katia Palma y Jorge Henderson votaron a favor del peruano.

Luego de conocer los resultados del juez calificador, Cristian Rivero le dio la bienvenida a Freddy Armas, mientras despedía al chileno quien se llevó el voto de Janick Maceta y agradeció por la oportunidad de mostrar su talento como imitador de Luis Fonsi. Además, el artista acudió a sus redes sociales para contar como fue su experiencia en el set de Latina Televisión.

“Agradezco infinitamente a Dios y a todo el cosmos por esta maravillosa experiencia, que fue muy difícil, pero enriquecedora , creía que mis nervios eran fuertes; pero al llegar a Yo soy Perú me di cuenta de que la exigencia estaba sobrepasando mi umbral, di toda mi energía para ponerme al nivel. Me voy con la pancita llenita y el corazón contento, espero volver pronto”, escribió en Instagram.

'Luis Fonsi' chileno agradecido con Yo soy: grandes batallas. Foto: Boris Saavedra/Instagram.

Participante chileno revela hay exigencia en Yo soy: grandes batallas

El imitador de Luis Fonsi se pronunció sobre su participación en el reality de canto y dijo sentirse contento de haber ganado un lugar en la competencia, ya que entró a Yo soy: grandes batallas por la renuncia de ‘Ricardo Montaner’ de Ecuador. Por otro, lado el chileno resaltó el nivel de competencia en el set de televisión y expresó sentirse muy motivado para seguir mejorando en cada una de sus presentaciones.

‘Luis Fonsi’ ingresa a Yo soy en reemplazo de ‘Ricardo Montaner’

El pasado 19 de enero, los seguidores de Yo soy: grandes batallas se sorprendieron al no ver en la silla de consagrados a ‘Ricardo Montaner’ quien decidió abandonar el programa por motivos personales; por tanto, quedó automáticamente eliminado del reality. Tras ello, el imitador de Luis Fonsi ocupó el sillón rojo y mencionó no sentirse merecedor de ese espacio. “Yo de por si no me siento merecedor de estar en esa silla, pero tengo que darlo todo para defenderla para demostrar que si lo merezco”.