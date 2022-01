¿Quiénes son los semifinalistas de Yo soy: grandes batallas?

Tras los emocionantes duelos entre los imitadores de Yo soy: grandes batallas, los consagrados deberán cumplir un reto para llegar al final del programa.

El jurado de Yo soy: grandes batallas tendrá una difícil decisión en la semifinal del programa de canto. Foto: Yo soy: grandes batallas internacional/Instagram.

Cada vez más cerca de la recta final. En la última edición de Yo soy: grandes batallas, del miércoles 26 de enero, se vivió emocionantes duelos entre competidores que buscaban ser consagrados y pasar a fechas de semifinales, ya que el día para conocer al absoluto ganador del reality de canto será el sábado 29 de enero a las 8.00 p. m., por la señal de Latina Televisión. Mientras se desarrollaba el programa de versus de canto, los jurados se mostraban muy emocionados con cada uno de los performances de los imitadores e, incluso, se sintió la tensión porque la producción decidió que en cada batalla uno de los jueces no muestre su voto para que puedan elegir un ganador del versus y no existiera un empate. Tras presentar el último duelo entre ‘Luis Fonsi’ peruano y ‘Juan Gabriel’, del cual resultó vencedor el participante del interprete mexicano, Cristian Rivero dio a conocer quiénes son los consagrados del programa: ‘Emanuel’, ‘José Feliciano’, ‘Yuri’, ‘Demi Lovato’ y ‘Juan Gabriel’. PUEDES VER: ‘Bad Bunny’ hace mea culpa tras parar su presentación en Yo soy: “Debió ganar ‘Yuri’” Consagrados de Yo soy: grandes batallas serán enfrentados por los mejores imitadores El conductor del reality de canto aseguró que este jueves 27 de enero los consagrados recibirán la visita de los mejores imitadores que pasaron por el set de televisión, y entre ellos mencionó a: ‘Nino Bravo’, ‘Celia Cruz’, ‘Anita, Santivañez’, ‘Gilberto Santa Rosa’, ‘Lucho Barrios’, ‘José José’, ‘Ricardo Montaner’ de Ecuador, ‘Ozuna’, ‘José Luis Rodríguez’ y ‘Gian Marco’. De ellos solo 5 clasificaran para enfrentarse a los consagrados y así pasar a la final del programa. ‘Juan Gabriel’ fue el último consagrado del programa de imitación Durante la jornada de Yo soy: grandes batallas del miércoles 26 de enero, ‘Juan Gabriel’ llegó al set de televisión para enfrentarse a duelo con ‘Luis Fonsi’, quien canto el famoso tema “Despacito”. Ronald Hidalgo entonó un mix del cantante mexicano y dejó sorprendidos a los miembros del jurado, quienes no dudaron en dar sus mejores criticas al imitador. “Me gustó mucho tu manejo en el escenario, tu carisma, tienes al personaje muy estudiado y eso lo aplaudo”, expresó Janick Maceta antes de conocerse el veredicto final.

