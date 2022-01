Imitador de Luis Fonsi arremete contra Yo soy: “Pude darle una buena batalla a Juan Gabriel”

Yo soy, grandes batallas siempre es escenario de increíbles enfrentamientos. La noche del 26 de enero fue especial, al introducir a Freddy Armas, el Luis Fonsi del Perú, en el concurso internacional. Se enfrentó al Fonsi chileno, ganando una silla en el reality, y luego a Juan Gabriel. Tras perder rápidamente, el cantante acudió a redes sociales para pronunciarse sobre su corta experiencia.

El cantante venezolano se ganó el título de ‘Luis Fonsi peruano’ tras su pasó por Yo soy en abril de 2021. Ese mismo año también fue concursante en La voz Perú.

El Luis Fonsi peruano regresa a Yo soy, grandes batallas

Freddy Armas llegó al set de Latina para retar a Boris Saavedra, el Luis Fonsi chileno. Se enfrentaron entonando “Llegaste tú”. Armas logró ganar la batalla contra el concursante chileno, quitándole su silla en el reality de canto.

A finales de la gala, el imitador de Juan Gabriel lo escogió como retador. Freddy Armas entonces se subió al escenario luego del cantante Ronald Hidalgo.

‘Fonsi’ interpretó “Despacito” por un lugar en la semifinal del concurso. Janick resaltó la “fuerza” de su interpretación, mientras que Katia felicitó su “mezcla de sensualidad con flow”. Sin embargo, recibió la menor cantidad de votos, siendo apoyado únicamente por Jorge Henderson.

Luis Fonsi peruano se pronuncia en Instagram

Freddy Armas realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram luego de su breve paso por Yo soy, grandes batallas. Expresó su orgullo por haber podido representar al Perú en el reality, y agradeció a sus seguidores por el apoyo. También habló sobre su primer rival, el imitador chileno.

“No tienen idea de la admiración que siento hacia Boris Saavedra, para mí es el mejor imitador de Luis Fonsi y siempre seré un fiel seguidor de su carrera artística”, dijo en su red social. “Te quiero mucho mi ‘Bro’, sigue adelante que tienes un ángel muy hermoso”.

Llamó al público a apoyarlo como cantante: “Como Freddy Armas, tengo mucho que demostrarles muy aparte de la imitación”, concluyó.

Sin embargo, agregó un comentario que mostraría su descontento con el concurso, especialmente tras su enfrentamiento contra el imitador de Juan Gabriel:

“Lo que sí me causa un poquito de indignación... es que yo sé que puedo darle una buena batalla a ese Juan Gabriel. De no ser porque me mandaron a volar para cambiarme de ropa y subir muchas escaleras para luego presentarme (obviamente me faltará el aire y por ende desafinaré). Ojalá la vida me de la oportunidad de demostrar que sí puedo dar batalla a grandes consagrados”.

Además, en sus historias de la red social, se pronunció acerca de su desempeño.

También replicó varios videos e imágenes donde fue etiquetado. En una de estas muestra un versus contra el imitador de Juan Gabriel. En la encuesta se lee “¿Favoritismo?” contra “Ganó bien J.C. (Juan Gabriel)”.