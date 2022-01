Yo soy: critican a Jorge Henderson por mandar a bajar de peso a imitador de Emanuel

Los seguidores de Yo soy resaltaron la trayectoria del participante, quien finalmente se quedó entre los consagrados.

Usuarios criticaron a Jorge Henderson tras comentario de este a 'Emmanuel'. Foto: captura YouTube

La última edición de Yo soy: grandes batallas internacional tuvo un duelo bastante parejo entre los imitadores de Lucho Barrios y Emmanuel. El condimento especial de este enfrentamiento era que Harold Gamarra, quien da vida al artista mexicano, dejó Chile para pegar la vuelta al Perú y presentarse en el programa concurso de Latina. Luego de la participación de ambos cantantes llegó el momento de escuchar la devolución de los jurados. Fue ahí que Jorge Henderson encendió la polémica en redes al lanzar un comentario sobre el preso de Emmanuel, opinión que rápidamente fue criticada por los seguidores del programa. PUEDES VER: Yo soy: ‘Axl Rose’, ‘José José’, ‘Joe Arroyo’ y otros imitadores que han criticado al programa Jorge Henderson critica el peso de imitador de Emmanuel “Estás excedido un poquito de peso. Tienes que cuidar eso para los movimientos, porque estamos pidiendo y exigiendo la imitación perfecta”, señaló el recordado conductor. Con el pasar de las horas, Latina colgó el video del duelo en el canal de YouTube de Yo soy, donde los seguidores expresaron su sentir. Aunque Harold García se mantuvo dentro de la competencia, los usuarios cuestionaron a Jorge Henderson debido a este comentario sobre su contextura física. Usuarios critican a Jorge Henderson por comentario a Emmanuel Los fanáticos del reality de Latina no toleraron lo dicho por el experimentado conductor y no dudaron en hacer sentir su molestia. Todas estas palabras resaltaron el esfuerzo del concursante que, apenas llegó desde Chile, se dirigió hasta el escenario del programa para su presentación. Usuarios criticaron a Jorge Henderson tras comentario contra Emmanuel. Foto: captura YouTube. “Una falta de respeto con Emmanuel. Cómo le va decir que tiene que bajar de peso. Está l*** el señor. ¿Qué le pasa? Nadie sabe lo de nadie. Y tal vez sea algo patológico o de estrés. Fuera de lugar. Vamos, Harold, a mostrar todo lo que diste en Chile. El mismo día que llegó a Perú se fue directo al canal. Por eso tal vez no estaba al 100, pero es un showman”, indicó uno de los seguidores. Jorge Henderson recibió duras críticas tas comentario contra Emmanuel. Foto: captura YouTube Otra fanática señaló: “Henderson, eres un atrevido para mencionar el tema del peso. Te aconsejaría veas la trayectoria de Harold y cada elogio que recibió por sus excelentes participaciones en el Yo soy Chile. Desatinado total. Encima pretendes saber más que el mismísimo ‘Emmanuel’. ¡Te pasaste!”.

