Yo soy: ‘Axl Rose’, ‘José José', ‘Joe Arroyo’ y otros imitadores que han criticado al programa

Yo soy es, hoy en día, uno de los programas más vistos de todo el Perú. A lo largo de una década, el espacio de entretenimiento de Latina ha logrado ganarse el corazón de los televidentes; sin embargo, no ha estado libre de polémicas, puesto que ha recibido duras críticas por parte de los imitadores de Axl Rose (César Osorio), José José (Sandro Matos), Joe Arroyo (Ytalo Faijó), entre otros.

Axl Rose

César Osorio, el ‘doble’ peruano del líder de los Guns N’ Roses, ha cuestionado al concurso de imitación en más de una ocasión y la última de ellas fue justamente en noviembre del 2021 cuando le reclamó a Mauri Stern por desafiarlo públicamente a un debate virtual y luego rechazarlo en una conversación privada por Instagram.

“Mauri Stern, antes de retarme indirectamente en señal abierta, cumpla con su palabra. Usted me debe un debate público, el cual arrugó olímpicamente hace algunos meses. Si me va a retar, sea directo y dígalo con fuerza que no estoy para tibios“, le escribió el cantante al exintegrante de Magneto.

Cesar Osorio revela chat con Mauri Stern. Foto: captura Facebook

José José

Por otro lado, Sandro Matos, quien caracteriza a José, aseguró, durante una entrevista con RPP el 2012, que la producción de Yo soy lo vetó porque no quiso firmar un contrato para participar en la siguiente temporada. Según comentó, en el documento habían cláusulas que promovían malos tratos contra el artista.

“Estoy vetado de Yo soy y de Frecuencia Latina desde finales del 2012 a raíz de esta declaración que hice. Me pidieron que rectificara esta denuncia pública, obligándome a dar otra versión y no acepté. Me dijeron que si no me rectificaba, nunca más tendría vitrina y mi nombre lo desaparecieron del medio”, aseveró.

Joe Arroyo

Al igual que sus excompañeros, el imitador de Joe Arroyo arremetió contra Yo soy, pero en su caso porque, según él, perjudicaron malintencionadamente el show que dio al enfrentarse al ‘doble’ de Juan Luis Guerra en enero del 2021.

“Hoy (30 de enero) participé en las batallas de Yo soy y me sabotearon la pista. Tremenda decepción, por Dios. Me da mucha vergüenza ajena. Ahora ya entiendo por qué se sienten tan seguros”, sentenció Ytalo Faijó en Facebook.

Imitador de Joe Arroyo lanza dura acusación contra Yo soy en Facebook. Foto: captura de Facebook

Gustavo Cerati

Otro episodio que puso a Yo soy en el ojo de la tormenta fue aquel en el que varios de sus exparticipantes denunciaron malos tratos al asegurar que no recibían ningún tipo de retribución o apoyo por su trabajo.

“No me he presentado al programa porque me parece que en la condición en la que yo me encuentro, con lo que he logrado contribuir, no es favorable”, detalló Miguel Samamé.

Imitadores se suman a denuncia por supuesta explotación laboral. Foto: captura Instagram

Enrique Bunbury

“Mucha gente critica, pero realmente ya paso la época en que pagamos derecho de piso. Nuestro trabajo debería ser remunerado como cualquier otro, y peor aún, en esta situación en la que nos encontramos todos. ¡Somos artistas, no esclavos!”, añadió Carloman Fidel, ‘doble’ de Enrique Bunbury.

Fito Páez

“¡Suscribo! Cuando entré al programa, muchos amigos se arañaron y alejaron y yo puse el pecho, consecuente con una decisión que sabía que, para bien o para mal, me cambiaría la vida, miento, no lo sabía, pero así fue... Pero, sobre todo, creyendo en lo que hacía. Tenía, tengo y tendré una carrera”, comentó por su parte Kris Principe, el imitador de Fito Páez.