William Levy anuncia que se separó de Elizabeth Gutiérrez

Tras 19 años de estar enamorado, William Levy se separa de su esposa. El actor de Café con aroma de mujer hizo saber a sus seguidores que su matrimonio con la actriz mexicano-estadounidense Elizabeth Gutiérrez llegó a su fin. El mensaje sorprendió a los internautas.

La relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La pareja se conoció grabando. Ambos participaron del reality de Telenundo llamado Protagonista de novela. Los actores contrajeron matrimonio en 2003. Fruto de su unión tuvieron dos hijos: Christopher, de 17 años, y Alexandra, de 11 años.

Su relación siempre fue reservada. Los actores no han sido fotografiados juntos tantas veces. La también empresaria ocasionalmente compartía en su perfil de Instagram postales con su esposo, generalmente donde también posaban sus hijos.

"No pude hacerlo sin ti" escribió Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy en redes sociales. Foto: Instagram/Elizabeth Gutiérrez

¿Llegó el final del amor para William Levy?

El medio mexicano TV Notas reportó a finales de 2021 que Levy y Gutiérrez enfrentaban problemas en su relación. Según el portal, el actor dejaría su hogar. La actividad del cubano en redes sociales confirmaría la noticia.

Levy anunció finalmente su ruptura el 27 de enero. El actor recurrió a su cuenta oficial de Instagram para comunicar el mensaje a sus seguidores. Subió a historias un texto que fue eliminado minutos después.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidió darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, decía Levy en Instagram.

William Levy anuncia su separación. Foto: captura de Instagram

Hasta el momento, Elizabeth Gutiérrez no se ha pronunciado. Además, ambos actores aún se siguen en la red social, y exhiben fotos de ambos. Levy también publicó otra historia, con el texto “I’m ready for the new chapter in my life”, que se traduce como “Estoy listo para el nuevo capítulo de mi vida”.