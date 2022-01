Tula Rodríguez no estuvo en la conducción de En boca de todos y envió mensaje: “Los quiero mucho”

La actriz Tula Rodríguez no se presentó al programa En boca de todos, pero publicó una fotografía demostrando su cariño a sus seguidores.

Tula Rodríguez no se presentó al programa En boca de todos. Foto: Instagram/Tula Rodríguez

Tula Rodríguez no estuvo en el programa de hoy, jueves 27 de diciembre, de En boca de todos y sorprendió a más de un espectador, debido a que nadie dio razón de su ausencia. En sus redes sociales tampoco hubo contenido ni comunicados de la conductora; sin embargo, publicó una foto en su perfil de Instagram. El post que hizo estaba acompañado de la leyenda que decía: “Solo paso por aquí para decirles que los quiero mucho”. Aunque parezca extraño, esta no sería la primera vez que sucede algo así, ya que, hace unos días, su compañera Maju Mantilla también se alejó un día del magazine, pero fue por la celebración de cumpleaños de su esposo y se reincorporó al día siguiente. Cabe resaltar que Tula Rodríguez no fue la única que se ausentó de la presentación de En boca de todos, pues su amiga de conducción también estuvo ausente por segundo día consecutivo, lo cual llama la atención de sus seguidores. Alejandra Baigorria y Marianita reemplazaron a Maju Mantilla y Tula en EBDT Ante la ausencia de Maju Mantilla y Tula Rodríguez, los reemplazos para continuar el show no se hicieron esperar y llegaron más pronto de lo pensado. En ese sentido, las conductoras momentáneas son la chica reality Alejandra Baigorria y la locutora radial Marianita, quienes fueron presentadas por sus compañeros. Tula Rodríguez celebró el regreso de Esto es Habacilar pese a críticas El regreso de Habacilar no solo fue celebrado por los seguidores del reality, sino tampoco por las figuras más representativas de América televisión. Así lo dio a conocer la conductora Tula Rodríguez, quien publicó en sus historias de Instagram lo feliz que estaba con el nuevo formato del programa presentado por Johanna San Miguel y Riger del Águila.

