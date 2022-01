Integrantes de Torbellino se reencuentran luego de 25 años del estreno de la telenovela

“Siente, algo se viene”, dijo Marco Zunino, quién se mostró al lado de Fiorella y Bárbara Cayo, Daniela Sarfati, Pablo Saldarriaga, Erika Villalobos y Gabriel Calvo.

Integrantes de Torbellino se volvieron a juntar. Foto: Instagram

¿De regreso? Torbellino es una de las telenovelas peruanas que se convirtió en todo un fenómeno a fines de los años 90. Por ello, los fans de esta exitosa producción quedaron sorprendido a ver que sus integrantes se reencontraron y compartieron este emotivo momento en redes sociales. Erika Villalobos, Marco Zunino, Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga, Daniela Sarfati, Bárbara y Fiorella Cayo publicaron una serie de imágenes, con las cuales crearon expectativa sobre algún proyecto televisivo o un posible regreso de este ‘boom’ a las pantallas. PUEDES VER: Tracy Freundt se quiebra al presentar a su hijo en TV: Es el regalo más lindo que Dios me dio Torbellino Foto: difusión ¿Qué dijo Marco Zunino? El actor peruano Marco Zunino causó revuelo entre todos sus fans al mostrar un video de este encuentro e insinuar que podrían estar preparando alguna novedad. “Después de 25 años, los siete estamos juntos por primera vez ¿Por qué será?” , se le escucha decir a Zunino en un video. Además, adelantó: “Siente, algo se viene”. Erika Villalobos compartió imágenes de su encuentro con elenco de Torbellino Por su lado, la actriz Erika Villalobos también compartió imágenes de este emotivo reencuentro y se mostró junto a sus amigos del elenco interpretando uno de los temas más recordados de esta telenovela, “Noche azul”. Torbellino volvió a las pantallas en el 2018 Cabe mencionar que en el 2018, se estrenó una nueva versión de la telenovela peruana Torbellino, por Latina. Esta nueva producción, mantuvo la esencia de la original y tuvo como protagonistas a: Deyvis Orosco, Gabriel Calvo, Daniela Sarfati, Bárbara Cayo, Fiorella Cayo y Erika Villalobos. Asimismo, al elenco se sumaron las participaciones de Junior Silva, Doris Fundichely, Franco Pennano, Estefania Cox, Ximena Hoyos, entre otros.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa