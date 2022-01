¿Cómo comprar entradas por Teleticket para no perderte ningún concierto este 2022?

¿Quieres saber cómo adquirir un boleto para disfrutar de tu espectáculo favorito este año? Entérate más detalles aquí.

Comprar en la web de Teleticket es rápido y muy fácil. Foto: web Teleticket

Este 2022, distintos artistas nacionales y de escala mundial pisarán el Perú. Con espectáculos que van desde Bad Bunny, Kiss, Harry Styles y Pimpinela, nadie se quiere quedar sin un asiento para ver a sus intérpretes favoritos en vivo. En la siguiente nota, conoce cuáles son los conciertos que esperan por ti este 2022 y cómo adquirir tus entradas en Teleticket para no quedarte sin disfrutarlos. ¿Cómo comprar entradas por Teleticket? Para adquirir una entrada para cualquier show desde Teleticket, sigue los siguientes pasos: Ingresa a la página web de Teleticket o haz clic aquí .

o haz . Si es la primera vez que compras en la web, debes registrarte y crear una cuenta con contraseña para poder completar este proceso.

Tras confirmar el éxito de tu registro, volverás a la web principal para visualizar la lista de eventos disponibles.

Luego, selecciona el show de tu interés.

Revisa los detalles como precios, zonas y capacidad, y haz clic en Comprar.

En la pantalla verás dos opciones y deberás elegir: pagar con tarifa normal o descuento con Interbank.

o Coloca los datos de tu tarjeta como los 6 primeros y dale clic en Continuar.

Selecciona tus asientos y zona donde deseas estar favorita con Reservar asiento y, después, Comprar.

Te direccionarán al tipo de envío de tu entrada y, al tratarse de una compra online, tendrás que elegir el E-TICKET . Podrás mostrarlo durante el ingreso al concierto de manera impresa o digital.

. Podrás mostrarlo durante el ingreso al concierto de manera impresa o digital. Sigues la compra con clic en Continuar y realizarás la adquisición online. Todas las plataformas de venta en Internet tienen un sello de zonas seguras para que tus datos eviten ser expuestos.

Revisa el monto final a pagar de tu ticket, con o sin el descuento Interbank, y confirma la operación.

Finalmente, completa la información solicitada y tu compra estará más que lista. En esos momentos, accederás a tu entrada virtual. PUEDES VER: Entradas para Bad Bunny en Perú: ¿cuáles son los precios y en dónde puedo adquirirlas? Pago con tarjeta VISA En caso pagues con tarjeta VISA, selecciona tu método de pago, sigue los pasos anteriores e ingresa los datos que te solicitan para efectuar la compra. Pago con tarjeta Mastercard Si deseas comprar con tarjeta Mastercard, selecciona ese método de pago, sigue los mismos pasos e ingresa los datos de la misma para efectuar la compra. Selecciona tu método de pago favorito y confirma la compra de tu entrada al show que quieras. Foto: captura YouTube / Teleticket oficial LINK de la página de Teleticket Para iniciar el breve proceso de compra, ingresa al siguiente enlace: https://teleticket.com.pe/. PUEDES VER: Quién es José Luis Perales y por qué el cantautor español ofrecerá su último concierto en Lima ¿Qué artistas ofrecerán un concierto este año en Perú? A continuación, entérate qué bandas y artistas visitarán el país este 2022: Coldplay

Kiss

Bad Bunny

Harry Styles

Louis Tomlinson

Pimpinela

