Sebastian Stan: “Pam & Tommy fueron víctimas de un crimen

Para el actor rumano-estadounidense Sebastian Stan, pasar de interpretar a un superhéroe de ficción como el Soldado del Invierno a convertirse en el famoso baterista Tommy Lee para la serie de Pam & Tommy, ha sido mucho más que un reto.

“Era una repetición todos los días. Escuchar entrevistas, sentarme a comer mientras escuchaba la batería, perder peso. Lo escuchaba y veía todo el día, no paraba de pensar en él”, cuenta el actor durante un roundtable con medios de la región.

“Para mí fue muy difícil tocar la batería porque no tengo ninguna experiencia con instrumentos musicales, así que estaba muy asustado. Lee estaba nombrado por la comunidad internacional como uno de los mejores bateristas, hacía montañas rusas mientras tocaba. Vi muchos videos de él en conciertos, tratando de capturar esa energía, tuve que practicar mucho”, agrega Stan quien también se alimentó del libro que escribió el propio músico, de los libros que se escribieron sobre él y los guiones “Que describieron increíbles episodios. Tenía mucho qué dibujar”.

Pam & Tommy se estrenará este 2 de febrero en Star+, bajo la dirección Craig Gillespie (Cruella). Narra la historia real detrás del primer video sexual que se hizo viral protagonizado por la actriz del momento Pamela Anderson (interpretada por Lily James) y el baterista Tommy Lee (Sebastian Stan). La grabación, robada de la casa de la pareja, pasó de la curiosidad clandestina del VHS a convertirse en una sensación mundial cuando llegó a la web en 1997.

“Pienso que al final ellos fueron víctimas de un crimen, el video fue robado, no tenían intención de que saliera publicado. Hay muchas personas que no pensaron en sus sentimientos en esa época y estaban más interesados en lo que la prensa escribía. Esto pasó cuando internet iba saliendo y nuestras vidas estaban a punto de cambiar. Entonces, en la serie hay una nostalgia hacia los noventa. En mi opinión, era una pareja que se conectó sin miedo, con una pasión inocente en un tiempo donde no había celulares ni smartphones. Nos hace ver atrás y preguntarnos qué tan lejos hemos llegado ahora”, opina el actor para quien la revolución tecnológica ha originado una involución como sociedad en cuanto al respeto por la privacidad.

“No creo que hayamos evolucionado mucho. Desafortunadamente, siento que hemos crecido en sentido contrario. Como vamos con internet ahora, se siente muy centrado en las celebridades y qué las hace sonar como las más interesantes o llegar a los titulares o vender más. Cada vez perdemos más la privacidad de nuestras vidas en la forma en que usamos las redes sociales”, reflexiona.

Sobre el rodaje cuenta que una de las escenas más extrañas que rodó fue la relacionada con la conversación que sostiene Tommy Lee con su pene. “No estoy seguro si he visto a un pene parlante en mi vida antes, pero estaba en el libreto. Fue básicamente Tommy y las conversaciones que tiene con su pene en las páginas de su libro y los escritores querían resaltar eso. Nadie sabía si ese libro iba a funcionar porque es extraño al leerlo, pero al final es él (Tommy) en la vida real, descubriendo sus sentimientos por esta mujer y creo que tratamos de llegar a eso. Craig Gillespie (el director) fue muy atento de su parte de darle a la historia otra mirada, explorar su punto de vista. No solo trabaja las personalidades de los protagonistas, sino busca la transparencia y conectar con esa energía pasional que comparten”, finaliza el intérprete de 39 años.