Rosángela Espinoza niega amistad con Karen Dejo luego de ser vinculada con Asaf: “No es mi íntima”

A través de Instagram, Samuel Suaréz dejó a todos asombrados luego de revelar un supuesto romance entre Rosángela Espinoza y Asaf, quien habría estado en salidas con Karen Dejo tiempo atrás. Sin embargo, Rous dejó en claro que no estaría rompiendo ningún código de amistad, pues nunca fueron íntimas.

Los rumores iniciaron por unas imágenes difundidas en el perfil de Instarandula, donde se ve a la chica selfie y al ex participante de Guerreros Puerto Rico pasar tiempo juntos en un relajante viaje a Mancora. ‘Samu’ opinó sobre el tema y mostró su asombro por la noticia, pero no se animó a confirmar alguna relación entre ambos.

Rosángela Espinoza y Asaf podrían estar en salidas. Imagen: Instarandula

“Es un chico reality extranjero quien ha tenido un corto romance con Karen Dejo, que es amiga de Rosángela, porque así me digan que no son amigas, yo he presenciado su amistad de cerquita. Yo creo que Rosángela tiene códigos, además el viaje fue con Antonio Tafur”, acotó el periodista.

Asimismo, el creador de Instarándula comentó que parecen estar tranquilos. No obstante un live de Asaf lo dejó confundido, pues no cerró las posibilidades de tener un acercamiento con Rosángela. “Quién sabe, la vida es incierta y nadie sabe”, manifestó el puertorriqueño sobre si tendría una relación con la ex chica reality.

Rosángela Espinoza y Karen Dejo

Rosángela negó ser amiga cercana de Karen Dejo

Tras difundir las imágenes de la supuesta pareja, Rosángela Espinoza salió a defenderse y respondió a las historias de Samuel. La modelo aclaró que entre Asaf y Karen nunca hubo nada, y que, por último, ellas nunca fueron íntimas como lo supuso el periodista.

“Samu, creo que te equivocas. Karen no tuvo una relación amorosa con Asaf que yo sepa. Además, Karen no es mi íntima y ‘bestfriend’. Por último, a Asaf recién lo conozco y me cae súper bien”, mencionó Rosángela.

Rosángela Espinoza negó romper códigos con Karen Dejo. Imagen: Rosángela Espinoza/Instagram

Asaf se pronunció sobre una relación con Karen

Por su parte, Asaf también quiso opinar sobre lo que se viene diciendo y negó haber tenido una relación con Karen Dejo. A lo que Samuel le contestó: “Me muero, jeje, creo que Asaf no escuchó bien lo que dije ‘corto romance’, que no es lo mismo que una relación. Ahora no va negar que tuvo saliditas con Karen en Puerto Rico y Miami”.