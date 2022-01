Roger del Águila deja duro mensaje a sus críticos: “Arrepiéntete nomás, y déjate de tonterías”

Roger del Águila fue presentado como el flamante conductor de Esto es Habacilar, renovada versión de Habacilar, junto a Johanna San Miguel. Sin embargo, los seguidores del recordado programa presentado por Raúl Romero han quedado disconformes con el nuevo formato e, incluso, otros espacios de espectáculos han criticado el desempeño del popular ‘Chivito’.

Luego del estreno del nuevo programa de América Televisión y tras varias discrepancias entre cibernautas, el productor usó sus redes sociales para dejar un duro mensaje a sus detractores. “Los idiotas me quieren ver, y no me ven por una simple razón, les han dado una cuota de poder que no tenían llamada redes sociales, y como ya eran idiotas desde antes, se han vuelto más idiotas con tanta tecnología, pero como yo no soy ningún idiota, no tengo Twitter, ni Facebook, ni nada, solo este Instagram”, escribió en su cuenta de Instagram.

El nuevo conductor de América Televisión siguió arremetiendo contra aquellos que lo critican y los invitó a arrepentirse. “Te das cuenta ahora que siempre debes saber qué terreno pisas, lo más importante es que el pueblo está ganando dinero (…), pero al idiota no le importa eso, solo le importa su opinión, antes que nada, por eso es idiota, pero te digo algo, queda muy poco tiempo, y no me refiero a lo terrenal, arrepiéntete nomás, y déjate de tonterías” .

Roger del Águila responde a sus detractores. Foto: Roger del Águila/Instagram.

Presentador cuenta cómo será el formato de Esto es Habacilar

En la segunda edición del espacio juvenil del martes 25 de enero, Roger del Águila se tomó unos minutos para aclarar sobre el nuevo formato del programa en comparación con el del año 2000, cuando Raúl Romero era conductor. “Yo sé que muchos seguidores del antiguo Habacilar quieren que sea exactamente como antes, la misma pared, la misma escenografía, pero los tiempos han cambiado. Seguimos con el mismo espíritu y la misma buena onda”.

Roger del Águila es criticado por broma pesada a participante

La lluvia de críticas a Roger del Águila se hizo notar en el primer día de Esto es Habacilar luego de que el conductor realizara varias bromas pesadas a un participante del programa. “Ojo que ya no estamos en 2005 y ser racista ya no es gracioso. Roger del Águila diciéndole más de una vez a este concursante ‘¿y tú estabas pasando en tu mototaxi?’, ‘¿lo han traído de la cárcel?’ y riéndose él solo”, comentaron los cibernautas en redes sociales.