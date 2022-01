“¿Qué fue?”, lo nuevo de Raes para este verano

“¿Qué fue?” es un reggaetón lento y ya está disponible en todas las plataformas digitales

“Qué fue?” fue producida por EAC On The Drums y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Foto: Difusión

El cantante y compositor Raes vuelve al estudio y a los escenarios con “¿Qué fue?”, una canción que promete ser un éxito como su recordado tema “Material sensual”. Este nuevo single es un reggaetón lento, ideal para las tardes de verano. Luego de cerrar el 2021 con una gira de conciertos a nivel nacional, Raes marca su retorno a Perú, enfocado en lanzar nuevo material para todo este 2022, luego de pasar un período en Miami (Estados Unidos) componiendo junto a grandes artistas y compositores de la música latina. “Qué fue?” fue producida por EAC On The Drums y ya está disponible en todas las plataformas digitales desde el 21 de enero, además viene acompañado de un videoclip dirigido por Joaquin Aspillaga Osores. ¿Quién es Raes? Raes es un cantautor peruano de 24 años con más de 4 años de trayectoria. En el 2018 lanzó su hit “Material Sensual”, el cual fue todo un éxito y le permitió abrirse a otros mercados internacionales como México y Ecuador.