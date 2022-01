Milena Zárate se enfrenta en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre por defender a su hermano

Los conductores de Amor y fuego acusaron a la colombiana de prestarse al engaño del ‘Parcero’ al señalar que no podía ingresar al Perú. “Eres capaz de mentir con un cinismo escalofriante”, señaló Peluchín.

Milena Zárate tuvo un fuerte cruce con los conductores de Amor y Fuego. Foto captura Willax TV

Hace unos días atrás, el recordado ‘Parcero’ conversó con el programa Amor y fuego para dar a conocer su malestar al no poder regresar al Perú debido a un impedimento legal. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron un informe donde se aprecia al colombiano disfrutando un momento familiar en el departamento de Milena Zárate, su hermana. Luego de un enlace con la esposa de Juan Carlos Ulloa, verdadero nombre del ‘Parcero’, llegó el turno de hablar con la exintegrante de Reinas del show, quien desde el inicio de su comunicación se mostró bastante ofuscada. No obstante, los presentadores no pudieron ocultar su molestia y tildaron de mentirosa a la expareja de Edwin Sierra. PUEDES VER: Milena Zárate se confiesa sobre Jonathan Maicelo: “Cuando lo conoces es otro tipo de persona” Rodrigo González y Gigi discuten en vivo con Milena Zárate Rodrigo le dio la bienvenida y de inmediato le señaló estar bastante consternado con la situación. “Las acciones que pueda llegar a cometer mi hermano son de él, está bien grande, es mayor de edad”, expresó ante el rostro sorpresivo de los conductores, quienes no podían creer su versión. Milena Zárate negó saber que su hermano estaba en Lima Ya que sus respuestas no los convencían, Rodrigo González y Gigi Mitre siguieron preguntándole a Milena por qué mintió. “Milena no te victimices ahora con tus apoyos. Lo que hemos visto es que eres capaz de mentir con un cinismo escalofriante”, comentó el presentador.

