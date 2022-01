Anthony Aranda feliz porque Melissa Paredes le cocinó: “Así sí da ganas de venir a trabajar”

Melissa Paredes sorprendió al ‘Gatito activador’ con un delicioso almuerzo.

Melissa Paredes sorprendió a Anthony Aranda con un almuerzo. Foto: Instagram

¡Gritan su amor a los cuatro vientos! Desde hace unas semanas, Melissa Paredes y Anthony Aranda oficializaron su relación y se muestran abiertamente en redes sociales. La nueva parejita publica en redes sociales cada momento que viven juntos. Esta vez, el popular ‘Gato activador’ se mostró feliz por el almuerzo que le preparó la exreina de belleza. “Así sí da ganas venir de trabajar y pasar por aquí un ratito. Hoy alguien sí se lució, bueno, realmente siempre se luce mi amorcito, es delicioso” , dijo el el video que publicó en sus historias de Instagram. PUEDES VER: Ethel Pozo habló sobre la nueva conductora de América Hoy: “Ha pasado un casting muy riguroso” Minutos después, apareció Anthony Aranda lavando los platos, luego de haber disfrutado del suculento almuerzo. “Eso, Tilín”, dijo Paredes, mientras Aranda contestó feliz y agradecido: “Como tú has cocinado, a mí me toca lavar”. Anthony Aranda asistió a cumpleaños de la madre de Melissa Paredes Pocas semanas después de oficializar su relación con el bailarín Anthony Aranda, Melissa Paredes invitó a su pareja a una celebración familiar. El bailarín acudió al evento de cumpleaños de su suegra, la mamá de la ex reina de belleza. Estuvieron acompañados de Mía, la pequeña hija de Melissa con Rodrigo Cuba. La pareja retrató algunos momentos de su tarde, y ambos compartieron publicaciones en sus perfiles de Instagram. Un video incluso muestra a Mía divirtiéndose con Anthony, pintándole las uñas al instructor de baile. Anthony Aranda disfruta tierno momento con la hija de Melissa Paredes Melissa Paredes y su pequeña Mía fueron invitadas a un evento familiar de Anthony Aranda. La ex reina de belleza asistió a la celebración de cumpleaños de la madre del bailarín. La conductora compartió algunos momentos de la velada en su perfil oficial de Instagram. Entre las historias que publicó, se grabó junto a su pareja y su primogénita. Fue un video el resaltante, donde se nota la mando izquierda de Anthony y la derecha de Mía. La niña se divirtió al pintarle las uñas al famoso ‘Gato activador’.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa