Magdyel Ugaz conmueve a cibernautas al recordar a los personajes que interpretó como actriz

La popular actriz Magdyel Ugaz compartió un pequeño video en sus redes sociales con algunos papeles a los que dio vida a lo largo de su trayectoria artística.

Cibernautas aseguraron extrañan a 'Teresita' de Al fondo hay sitio, interpretada por Magdyel Ugaz. Foto: Magdyel Ugaz/Instagram

Magdyel Ugaz ha participado en diferentes producciones desde que hizo su debut en la teleserie Mil oficios, cuando aún era adolescente. La actriz no solo ha participado en la pantalla chica, sino que también en diferentes películas peruanas. Gracias a su desempeño, los cibernautas aseguraron que extrañan a la popular ‘Teresita’ de Al fondo hay sitio debido a un conmovedor clip que compartió en redes sociales. La artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir un pequeño video con un recuento de los personajes que interpretó a lo largo de su trayectoria. En el clip se puede leer: “Mi nombre es Madyel, pero a veces me dicen...”. Fue ahí cuando aparecieron sus diferentes roles: Colorina, Teresa Collazos, ‘Marita’, Susana Chafloque, Lourdes, Dina Paucar y ‘Marianita’. Además, junto al video, la actriz escribió como leyenda: “¿Las recuerdan?”. De inmediato, sus seguidores dejaron un gran número de comentarios. “Por siempre Tere”, “Teresita, el hada embarazada del amor, un clásico”, “Amé, por siempre Tere”, “Teresita siempre en mi corazón”, fueron algunos de los mensajes más destacados. PUEDES VER: Al fondo hay sitio: Magdyel Ugaz muestra cómo ha sido su transformación en Teresita Collazos Actriz comparte fotografía junto a Laszlo Kovacs La popular intérprete de Teresa Collazos de Al fondo hay sitio compartió una instantánea al lado de su compañero de la teleserie ‘Tito’. En la publicación que hizo a través de una historia de Instagram, ambos lucían sonrientes. Además, Magdyel Ugaz detalló que el encuentro con Laszlo Kovacs fue algo ameno. “Diversión con Pablito Ruíz”, escribió en referencia al actor. Magdyel Ugaz llama 'Pablito Ruíz' a Laszlo Kovacs. Foto: Magdyel Ugaz/Instagram Magdyel Ugaz se reencontró con don Gilberto en la grabación de Al fondo hay sitio El programa Estás en todas compartió cuando los actores Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno fueron los protagonistas de un tierno momento al saludarse con abrazo. Además, afirmaron que ‘Teresita’ y don Gilberto por fin se reencontraron. Las cámaras de América TV registraron el emotivo momento dentro del set de grabación para la próxima temporada de Al fondo hay sitio. Los actores contaron que el retorno de la teleserie los tomó de sorpresa.

