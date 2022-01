Magaly Medina promete hablar sobre Esto es Habacilar en su vuelta a la televisión

Esto es Habacilar fue estrenado el último lunes a través de la señal de América TV en medio de una gran expectativa por parte de los fanáticos. Sin embargo, el nuevo formato de este recordado programa ha decepcionado a sus seguidores que se mostraron ilusionados con la presencia de Roger del Águila, Tracy Freundt y Thalía Estabridis, pero que no contaron con que integrantes de Esto es guerra y Johanna San Miguel serían incluidos.

Esto generó que los miles de usuarios en redes sociales rechazaran enérgicamente al nuevo espacio televisivo al considerar que es una versión renovada de EEG. Estas críticas llegaron hasta Magaly Medina, quien recibió el pedido de sus fanáticos para dar su opinión al respecto.

Magaly Medina promete hablar sobre Esto es Habacilar

La famosa conductora suele responder a todas las consultas de sus miles de seguidores en Instagram. Ante el pedido de brindar su apreciación sobre Esto es Habacilar, la ‘urraca’ prometió hacerlo cuando vuelva a la televisión, lo cual se dará este el lunes 31 de enero.

Magaly Medina regresará a la conducción de su programa este 31 de enero. Foto: Instagram

“Estoy de vacaciones aún. El lunes 31 prometo harto raje”, indicó la presentadora al lado de una imagen de cuando estuvo por el continente europeo.

Magaly Revela que viajó a Barranquilla para alentar a la selección

A pocos días de volver a la televisión, Magaly Medina no para de recorrer el mundo y esta vez compartió con sus seguidores que se encuentra en Barranquilla para alentar a la selección este viernes cuando se enfrente a Colombia. La conductora señaló que aceptó viajar solo porque su esposo se lo pidió.

“Tengo que contar (esto). Mi esposo me regaló un lindo paseo por vacaciones, pero a cambio me ha pedido que lo acompañe acá a Barranquilla a ver el partido Perú vs. Colombia”, indicó.