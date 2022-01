Leonard León dice que trabaja como conductor de taxi por aplicativo y muestra sus calificaciones

Leonard León no se quedó callado ante la respuesta de Karla Tarazona, quien lo ha calificado fuertemente en distintas ocasiones. Todo esto inició después de que la conductora de televisión afirmara que el padre de sus hijos debería priorizar su mensualidad y no gastar en abogados para demandas por difamación hacia ella y Mariella Zanetti.

Así, el artista negó que no trabaje y pasará la manutención que le corresponde. En ese sentido, se puede leer: “Señora, para su información, todo este tiempo de pandemia hice mi taxi, vendí muchas cosas para subsistir y no me da vergüenza decirlo. No necesito una cámara para demostrar lo trabajador que soy como tú comprenderás ja, ja, ja”.

Leonard León acusa a Karla Tarazona de exponer sus problemas para salir en medios

El cumbiambero Leonard León y su expareja siguen en una guerra de nunca acabar. En esta ocasión, el cantante usó sus redes sociales para responderle a Karla Tarazona y acusarla de “mentirosa” por todo lo que dijo de los regalos que hizo a sus hijos.

Leonard León también criticó a Karla Tarazona por supuestamente no acabar la secundaria. Foto: composición/ Instagram/ La República

Karla Tarazona acusó a Leonard León de maltrato e infringir las normas

La conductora Karla Tarazona no se quedó callada ante las acusaciones que hizo el padre de sus hijos, Leonard León, al asegurar que “¿Utilizarte para figurar? No, sino para desenmascarar tu verdadera personalidad: maltratador de mujeres ya sentenciado, infractor de leyes, sentenciado por manejar en estado de ebriedad, irresponsable como padre (…). Gracias a mí la gente sabe que existes”.