Leonard acusa a Karla de usarlo para figurar: “Te conviene que no tenga comunicación con mis hijos”

Leonard León volvió a arremeter contra Karla Tarazona a través de sus redes sociales. En esta ocasión, el popular cantante de cumbia recurrió a su cuenta oficial de Instagram para acusar a la conductora de utilizar su imagen solo para generar polémica y que los medios sigan hablando de ella.

“Hablas de violencia psicológica, ¿cuántos años tienes exponiendo a mis hijos en público?, ¿utilizándolos para hacer tus noticias y seguir vigente? Ahora queriéndoles cambiar el celular. Claro está que te conviene que yo no tenga comunicación con ellos para que tengas de qué hablar de mí ”, señaló.

Leonard León arremete contra Karla Tarazona. Foto: Leonard León/ Instagram

Además de ello, el intérprete atacó a Karla Tarazona por supuestamente no haber culminado sus estudios secundarios.

“¿Por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil, utilizarme a mis hijos y a mí para que figures?”, aseveró.

La respuesta de Karla Tarazona

A pesar de todo lo dicho por Leonard León, Karla Tarazona no se quedó callada y respondió al ataque del cumbiambero con un reflexivo mensaje en el que cuestionó sus valores como persona.

“Tu único argumento: ‘Anda termina de estudiar’, jajaja. ¿Te consta? Papelito manda y, por último, ¿si no acabé es malo? Eso no me hace menos. Tú tienes hasta universidad y mira en lo que acabaste , eres como tantos que pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos, y ni qué decir de la escala de valores, que en vez de coleccionar logros, coleccionas denuncias”, escribió.

Karla Tarazona le responde a Leonard León. Foto: Karla Tarazona/ Instagram

Karla Tarazona también aseguró que su intención jamás ha sido usar a Leonard para generar polémica y dijo que lo único que ha intentado hasta ahora es exponerlo para que cumpla con sus responsabilidades como padre.

“¿Utilizarte para figurar? No, sino para desenmascarar tu verdadera personalidad: maltratador de mujeres ya sentenciado, infractor de leyes, sentenciado por manejar en estado de ebriedad, irresponsable como padre (…) Gracias a mí la gente sabe que existes”, sentenció la presentadora de televisión.

Karla Tarazona le responde a Leonard León. Foto: Karla Tarazona/ Instagram