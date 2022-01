La banda peruana Volcano presenta su álbum La furia de los dioses en la Plazuela de las Artes

Esta es la primera vez que la agrupación presentará su última producción en vivo, antes de viajar a México.

La banda peruana se presentará por primera vez en 2022. Foto: Volcano

Un nuevo evento para los amantes del rock peruano. La banda Volcano empieza su agenda para el 2022 con el anuncio de su primer concierto del año. En esta oportunidad, presentarán su tercer álbum La furia de los dioses. El evento se realizará el próximo viernes 28 de enero, desde las 6.30 p. m., en la Plazuela de las Artes de Lima. PUEDES VER Artista peruana Romina Hera presenta “Okey bay”, su primer single del 2022 Volcano suma un nuevo disco a su historial Su disco La Furia de los dioses es una producción que busca generar diálogo sobre diversas situaciones políticas, sociales y religiosas. Una característica interesante del disco es que fue grabado analógicamente, técnica que utilizaban las bandas de rock más legendarias del siglo pasado. Este álbum se produjo junto con Francisco Ayllon y fue mezclado por Marcos Sanz en el estudio Amigos, de Edmundo Delgado. Desde el lanzamiento de su segundo álbum Resurrección, en 2018, Volcano ha sido reconocida por la prensa local y extranjera. Asimismo, han sido los teloneros de bandas del género como Saxon y Graveyard. Además de llevar su música por distintas ciudades del Perú, realizaron dos giras internacionales en México. La banda ha llevado su música México en dos oportunidades. Foto: Volcano “Este disco prácticamente es una sesión en vivo. Todas las tomas fueron grabadas al mismo tiempo, ya que buscábamos generar la misma energía que brindamos en los escenarios. Fue una linda experiencia grabar de ese modo”, dijo Alonso Pérez, cantante y compositor de Volcano con respecto al proceso de grabación de La Furia de los dioses. PUEDES VER Festival Perú Central: se ha anunciado la lista de artistas y fechas oficiales para el evento ¿En dónde se presentará la banda peruana? En esta ocasión, Volcano hará oficial el lanzamiento de La furia de los Dioses durante el próximo viernes 28 de enero. El evento, el cual empezará a las 6.30 p. m. en la Plazuela de las Artes de Lima, contará con ingreso libre. Cabe mencionar que este concierto se está organizando en colaboración con la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la disquera Sonidos Latentes. La agrupación presentará su nuevo disco por primera vez. Foto: Volcano

