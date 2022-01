Kristen Stewart revela molestia con paparazis, que la siguen desde inicios de su carrera

Mucho se piensa que las figuras más famosas del mundo viven en total felicidad cuando realizan sus actividades diarias como cualquier persona común. Sin embargo, muchos de ellos suelen sufrir el asedio no solo de los fanáticos que buscan verlos por algunos segundos, sino también por los tan mentados paparazis que suelen vigilarlos durante varias horas con la única misión de sacar alguna foto reveladora.

Este es el caso de Kristen Stewart, quien desde el inicio de su carrera, cuando saltó a la popularidad con la saga Crepúsculo, tuvo que soportar la constante compañía de los reporteros gráficos. En su momento, la actriz reaccionó de forma violenta contra estos personajes, pero esto ya es parte del pasado, según sus propias palabras.

Kristen Stewart revela su molestia con los paparazis

La estrella de Hollywood visitó el podcast Armchair para conversar sobre distintos temas. Fue ahí donde reveló su casi desprecio por los paparazzi y que llegó a pensar en matar a uno de ellos porque violaba su privacidad.

Kristen Stewart saludando con sarcasmo a un reportero gráfico. Foto: difusión

“Creo que alguna vez me ha subido fuego y me ha salido humo por las orejas como en los dibujos animados. Estás tan condicionada por esos hombres y lo que están sacando de ti, que es tu vida. No es una foto puntual, es tu tiempo y tu vida. Ha habido momentos en los que no me puedo creer que no haya matado a nadie”, indicó.

Kristen Stewart revela que su ira contra los paparazis es tema del pasado

En la misma conversación, la protagonista de Spencer reveló que con el pasar de los años esta ira contra los reporteros gráficos ha sido controlada. Kristen señaló que a estas alturas de su vida no permite que este tipo de situaciones influyan en su estado de ánimo.

“Es algo que ahora ya tengo completamente procesado y eliminado de mi cuerpo, porque me estaba afectando físicamente. Pero ahora no dejo que lo haga”, concluyó.